Het zal de meest vreemde overwinning uit zijn carrière zijn maar hij telt wel. Max Verstappen zal de boeken ingaan als de winnaar van de Grand Prix van België van 2021 al krijgt hij er wel de helft van de punten voor. Daarmee is het gat met Hamilton teruggebracht naar drie punten. “Er zijn genoeg races over om het gat verder te dichten.”

De race werd na een urenlange reeks van uitstelberichten en opwarmrondjes uiteindelijk beëindigd. De regen had het Circuit Spa-Francorchamps verandert in een voor Formule 1-auto’s onbegaanbare baan. Daarmee bleek het ultieme rondje van de zaterdag voor Verstappen uiteindelijk goud waard. “Die was achteraf heel belangrijk, die poleposition. Maar het is natuurlijk jammer dat we niet fatsoenlijk hebben kunnen racen vandaag.”

Tijdens de eerste opwarmrondjes na drieën was Verstappen nog van mening dat er geracet had kunnen worden. “Nu was het te link. Om half uur zei ik nog: ‘We moeten nu gewoon beginnen!’ Dan hadden we een betere kans op een race gehad. Maar daarna bleef het maar regenen, het zicht was erg slecht.”

De Nederlander, 100 kilometer verderop geboren, had zijn eerste thuisoverwinning op zijn favoriete circuit uiteraard op een andere manier behaald. “Het is een overwinning maar zo had ik het liever niet gewonnen. De fans verdienen de grootste pluim, zij zijn gebleven door weer en wind, in de kou. Zij mogen zich de echte winnaars noemen.”

Met de stand in het WK leek Verstappen naderhand niet zo heel erg bezig te zijn. “Er zijn nog genoeg races om dat verder te dichten”, zei hij over de achterstand op Hamilton die nu drie punten bedraagt. “We hebben er alle vertrouwen in dat we de auto hebben om dat af te dwingen. We hebben nog iets meer vermogen nodig.”

