Fernando Alonso heeft er geen goed woord voor over dat de Formule 1 in de Grand Prix van België halve punten heeft uitgedeeld. De Spanjaard noemde het ‘vervroegde kerstcadeaus’ nadat de coureurs ‘niet hebben geracet’: “Het is schokkend.”

Het was een dramatische zondag op Spa-Francorchamps, waar de start van de Grand Prix van België werd uitgesteld vanwege de aanhoudende regen. Ruim drie uur na de oorspronkelijke starttijd probeerde de Formule 1 het veld nog los te laten voor een race, maar meer dan drie rondes achter de safetycar kwamen er niet. Toch werden er halve punten uitgedeeld, omdat ze voldeden aan de regel om minstens twee ronden te rijden. Alleen dan pas kan er gesproken worden van een race en kunnen er punten uitgedeeld worden. Fernando Alonso begrijpt er echter niets van dat er punten werden uitgedeeld voor de race die geen race was.

“Om eerlijk te zijn was het een verschrikkelijke dag voor iedereen”, vertelt Alonso. “Voor sommige coureurs was het een beetje een vervroegde kerst, met de cadeaus die ze hebben gekregen”, doelt hij op de halve punten voor het rijden achter de safetycar. “We hebben vandaag niet geracet, maar we kregen wel de posities en de punten. Het was schokkend. Ik was elfde, dus ik kwam een plekje tekort voor punten. Het stond mij niet vrij om te vechten voor die punten, maar die geven ze dan toch. Het is schokkend, maar het is zoals het is”, weet de Spanjaard ook.

“Het is triest voor de fans, ze waren het hele weekend geweldig”, zo steekt hij de doorweekte fans nog een hart onder de riem. “Ze bleven ons steunen ondanks het slechte weer. Het is zo mooi om ze weer te zien na de pandemie en een tijdje zonder publiek te hebben gezeten. Je kan ze niet niks geven in de race. Het is verschrikkelijk triest. Het was een erg vreemde dag”, vat de tweevoudig wereldkampioen de Grand Prix van België samen.

