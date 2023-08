Het dreigt weer een enigszins matig jaar voor Ferrari te worden, met momenteel slechts de vierde plek bij de constructeurs. Voormalig voorzitter Luca di Montezemolo ziet met lede ogen toe hoe zijn oude team de oude gloriedagen niet kan herleven. Intussen gonzen bij de coureurs de geruchten rond in afwachting van een mogelijke contractverlenging.

Di Montezemolo werd in 1991 voorzitter van Ferrari. Het bedrijf zat in een donker dal sinds de dood van oprichter Enzo Ferrari drie jaar eerder, en het Formule 1-team had daar net zo goed onder te lijden. Di Montezemolo dacht dat succes in de Formule 1 de enige manier was om de eer van het hele merk te herstellen. Onder zijn leiding werden mensen als Jean Todt en Michael Schumacher naar het team gehaald, wat uiteindelijk resulteerde in de succesvolle periode van de vroege 2000’s. Di Montezemolo bleef aan tot en met 2014, toen hij uit zijn rol werd gedwongen door de baas van moederbedrijf Fiat.

Sindsdien is Ferrari ook nooit meer een echt serieuze titelkandidaat geweest. Een aantal keren was het team overtuigend tweede, maar moest het de winst laten aan de oppermachtige concurrenten Mercedes en Red Bull. Ook dit jaar kan Ferrari niet goed genoeg meekomen in de voorhoede en zijn podiums meer uitzondering dan regel. “Als fan van het team droom ik van een Ferrari dat misschien niet altijd wint, maar wel tot de laatste race voor de titel kan vechten”, vertelt Di Montezemolo aan Quotidiano Nazionale. “Bijvoorbeeld in 1997, 1998, 1999, 2008, 2010, 2012. Je kan best verliezen, maar dan wel als hoofdrolspeler, niet als een figurant.”

Leclerc

De voor de hand liggende keuze, als het slecht gaat, is om van coureur te veranderen. Volgens Di Montezemolo is dat nu echter niet de beste aanpak. “[Charles Leclerc] is erg goed, en ik denk niet dat er andere coureurs beschikbaar zijn die beter zijn dan hem. Maar wie er op dit moment rijdt, is niet het grootste probleem. Toen ik voorzitter was, zorgde ik dat ik een echt dream team opzette. Van Schumacher tot Todt, van Brawn tot Byrne.”

Wat betreft Leclerc gaan de geruchten alle kanten op. Er wordt gesuggereerd dat hij een overstap naar Mercedes zou kunnen maken in een wissel met Lewis Hamilton, terwijl er evengoed geroepen wordt dat de Monegask alweer een nieuw contract met Ferrari zou hebben getekend voor de komende drie tot zes jaar. Bij Corriere dello Sport stelt de coureur zelf dat het allemaal nog wat vroegtijdig is.

“De geruchten dat ik naar een ander team ga, betekenen alleen maar dat ik mijn werk voorlopig goed doe”, lacht Leclerc. “Maar ik trek me er niet zoveel van aan. Ik weet wat ik wil, al weet ik nog steeds niet wat Ferrari van mij wil. De onderhandelingen over het contract zijn nog niet eens begonnen, maar voor mijzelf is alles wel duidelijk. Ik hou van Ferrari en ik wil met dit team winnen. Dat is mijn enige prioriteit.”

Sainz

Ook bij de andere Ferrari-coureur, Carlos Sainz, doen de nodige geruchten de ronde. Naar verluidt zou de Spanjaard al een voorcontract hebben getekend bij Sauber, het huidige Alfa Romeo. In principe zegt zo’n voorcontract niet bijzonder veel. Meestal tekenen coureurs meerdere van dit soort contracten terwijl ze hun opties aan het overwegen zijn. Het is een goede methode om verschillende mogelijkheden open te houden en tegelijkertijd druk te zetten op teams voor een beter contract.

Of het verhaal over een voorcontract waar is of niet, lijkt niets te veranderen aan de prioriteiten van Sainz. “Plan A is Ferrari, plan B is Ferrari, en plan C is Ferrari”, citeert Motorsport.com een bron die dicht bij de Spanjaard staat.

Een oordeel over de eerste seizoenshelft, nagenieten van de Grand Prix van België en meer: de nieuwe editie van FORMULE 1 Magazine vind je nu in de winkel of in je brievenbus. Maar bestellen kan nu al online! Ook in deze editie boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews, duiding en onderscheidende fotografie! In dit nummer onder andere:

Max Verstappen, buitengewoon in België: zorgeloos de zomer in

Reportage: de tranen zijn na de fatale crashes op Spa nog niet opgedroogd

Tussenrapport Tom Coronel: Is Leclerc de man van de toekomst bij Ferrari?

Nico Hülkenberg spreekt: In Eefde is het voor mij allemaal begonnen

Columns Noël Ummels & Amber Brantsen

Het allermooiste beeld van Peter van Egmond en gastfotograaf Francis Vermeulen

Techniek: over 1,1 miljoen datapunten per seconde in een F1-auto

En verder alles over de Grands Prix van Hongarije en België

Gratis verzending binnen Nederland!