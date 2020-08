Ferrari tekent nieuw Concorde Verdrag: ‘Zien aantrekkelijke toekomst voor F1’

In navolging van McLaren heeft ook Ferrari het nieuwe Concorde Verdrag ondertekend, wat de Scuderia tot en met 2025 aan de Formule 1 verbonden houdt. “Racen zit in ons DNA.”

Met het onderteken van het nieuwe akkoord voor de financiële voorwaarden voor deelname aan de Formule 1 heeft de koningsklasse – sorry Mercedes – de grootste speler in elk geval alvast aan boord weten te houden.

Ferrari steigerde aanvankelijk nog toen autosportbond FIA en Formule 1-eigenaar Liberty Media hun plannen voor een sportief en commercieel eerlijker Formule 1 presenteerden, maar na maanden van onderhandelen en compromissen sluiten liet Ferrari recentelijk al weten in principe akkoord te zijn.

Ferrari, dat zoals het zelf graag aanhaalt het ‘enige team is dat al sinds 1950 meedoet’, laat bij monde van CEO Louis Camilleri weten blij te zijn het nieuwe convenant te hebben onderschreven. “Dit is een belangrijke stap met oog op de stabiliteit en groei van de sport”, stelt hij.

‘Nog spannendere Formule 1’

Camilleri spreekt zijn vertrouwen uit in de visie van de FIA en Liberty Media om de Formule 1 ‘nog spannender en aantrekkelijker te maken, terwijl de Formule 1 daarbij wel de ultieme technische uitdaging blijft’. Dat laatste was ook een speerpunt voor Ferrari in de onderhandelingen.

“Racen zit in ons DNA”, stelt Camilleri niet voor niets, met Liberty Media-CEO Chase Carey die aanhaalt dat Ferrari op haar beurt ‘onderdeel van het DNA van deze sport is’. “We hebben Ferrari’s constructieve rol tijdens de onderhandelingen over een nieuw akkoord altijd gewaardeerd.”

‘Ferrari blijft een hoofdrolspeler’

FIA-president Jean Todt – zelf jarenlang teambaas van Ferrari – is eveneens in zijn nopjes met het ondertekenen van het zo belangrijke papierwerk. “De is de top van de autosport en het is niet meer dan natuurlijk dat het meest succesvolle team uit de geschiedenis de komende jaren een hoofdrolspeler in de Formule 1 blijft.”

Ferrari en de Formule 1 gaan immers al sinds het ontstaan van het officiële Wereldkampioenschap hand-in-hand. Camilleri verwijst daarom ook nog naar de waarde van de beroemde Italiaanse constructeur voor het kampioenschap: “Ferrari is een integraal onderdeel van het succes van de Formule 1. Dat was vroeger zo, dat is nu zo, en dat zal in de toekomst niet anders zijn.”