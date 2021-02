F1-baas Domenicali plant gesprek met coureurs over voorbeeldfunctie

Stefano Domenicali, CEO van de Formule 1, wil een gesprek organiseren met alle coureurs om te spreken over hun voorbeeldfunctie. Volgens de Italiaan zijn de coureurs ‘het uithangbord van de sport’ en moeten ze zich bewust zijn van de impact van hun uitspraken en daden. “Ze zijn te belangrijk om niet te begrijpen dat ze voorbeelden zijn, en dat moeten ze omarmen.”

In december raakte Haas-coureur Nikita Mazepin in opspraak door een video op sociale media. De Rus verspreidde op zijn Instagram Stories een video waarop te zien was dat hij een vrouw die op de achterbank zat, betastte. Hij verwijderde de video snel, maar zo snel als het verwijderd werd, werd het op sociale media gedeeld wat tot de nodige commotie leidde.

Lees ook: Domenicali: ‘Grote autofabrikanten hebben interesse in F1-entree’

In december stelde Formule 1-CEO Stefano Domenicali naar aanleiding van het incident dat coureurs zich bewust moeten zijn van hun voorbeeldfunctie, iets wat de Italiaan de coureurs binnenkort nog eens duidelijk wil maken. “Ze zijn te belangrijk om niet te begrijpen dat ze voorbeelden zijn, en dat moeten ze omarmen. Daar gaan we gezamenlijk over praten, niet alleen met hem. Op een geschikt moment wil ik een bijeenkomst organiseren om ze duidelijk te maken hoe belangrijk ze zijn voor onze sport”, vertelt hij in gesprek met Motorsport.com.

Domenicali acht het openingsweekend in Bahrein volgende maand een geschikt moment voor die meeting. “Ik heb alle coureurs persoonlijk een brief gestuurd, want ik wil duidelijk maken hoe belangrijk het is dat ze hun waarde begrijpen in het zijn van een positieve ambassadeur van de F1”, zegt hij. “Ik heb ze uitgenodigd voor een bijeenkomst die we zo snel mogelijk in fysieke vorm moeten hebben, het doel is om dat in Bahrein te doen.”

Domenicali wil de invloed en het bereik dat de nieuwe generatie coureurs heeft, gebruiken. “Nooit eerder hebben we in de F1 zoveel fantastische, jonge, getalenteerde coureurs gehad en we kunnen de kans niet laten lopen om ze te laten weten dat ze meer zijn dan alleen coureurs. Ze hebben een grote verantwoordelijkheid, want ze zijn het gezicht van de sport. Ze moeten het belang van hun gedrag en woorden begrijpen. De aanpak die ik wil delen is dat wij een voorbeeldfunctie hebben”, aldus de F1-baas.

Lees ook: Kai Ebel: ‘Veel pitreporters willen indruk op coureurs maken, vooral de Britten’