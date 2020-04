GP van Canada uitgesteld, mikt op datum later in 2020

De Grand Prix van Canada is de volgende race die is uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. De Grote Prijs van Frankrijk (28 juni) is daarmee, uiteraard onder voorbehoud, de nieuwe seizoensopener.



De race in Canada stond voor 14 juni op de kalender, maar wordt nu dus ook op de lange baan geschoven. “We waren vereerd geweest de eerste race van 2020 te houden, maar moeten helaas het uitstel van de Grand Prix aankondigen”, meldt de organisatie.

De reden laat zich raden: het coronavirus. “Het is cruciaal dat alle aandacht op dit moment uitgaat naar het overkomen daarvan”, verklaart Francois Dumontier, CEO van de Grand Prix van Canada. “We verwelkomen de Formule 1 graag met open armen op het Circuit Gilles Villeneuve zodra dat veilig is.”

Namens de Formule 1 laat CEO Chase Carey optekenen dat de beslissing om de race uit te stellen in goed overleg met de organisatie in Canada is genomen. “Dit is een noodzakelijke beslissing met oog op de gezondheid van de fans en Formule 1-gemeenschap, dus we steunen dit volledig.”

De Formule 1 komt altijd graag naar Montréal, haalt Carey aan. “We zullen nu wat langer moeten wachten om er naartoe te gaan, maar zullen er een geweldige show van maken als we er later dit jaar komen”, belooft hij.

Carey doelt er dus op dat de race naar later in 2020 wordt verschoven. Een datum wordt niet genoemd. Vanwege het koude najaar in Montréal zal er vermoedelijk echter naar een datum in de zomer of nazomer gekeken worden.

