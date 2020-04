Fabrieken langer dicht: F1 verlengt ‘zomerpauze’ met twee weken

De fabrieksdeuren blijven langer gesloten in de Formule 1: de teams en autosportbond FIA hebben besloten de ‘zomerpauze’ met twee weken te verlengen, van 21 naar 35 dagen. Dit vanwege de coronacrisis.

De ‘zomerpauze’ werd eerder al vanuit augustus naar maart en april gehaald, maar daar komt dus ook mei nog bij. Gedurende deze periode moet elk team de fabriek verplicht 35 dagen achtereen gesloten houden, maar de aanvangsdatum daarvoor mag per team worden bepaald. Zoals gezegd is dit langer dan normaal; dan gaat het om 21 dagen. Ook de motorfabrikanten moeten de deuren 35 dagen dicht houden.

Een aantal teams deed haar fabriek in maart al op slot, terwijl de rest spoedig zal volgen. McLaren en Williams hebben ondertussen ook al personeel met verlof gestuurd, terwijl ook Racing Point en Haas dit naar verwachting zullen doen. De Formule 1-organisatie zelf heeft de helft van haar ongeveer vijfhonderd medewerkers eveneens met verlof gestuurd.

Al deze maatregelen zijn getroffen om de kosten te drukken in crisistijd. Door de uitbraak van het coronavirus ligt de Formule 1 stil en is de kalender, in elk geval tot aan de Grand Prix van Canada medio juni, leeggeruimd. De Formule 1 hoopt het seizoen in de zomer af te trappen, maar het is de vraag of dat lukt. De ‘zomerpauze’ is in elk geval naar voren gehaald om in die maanden ruimte te maken voor races.

