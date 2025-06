George Russell heeft met zijn overwinning in Canada goede zaken gedaan in de strijd om het rijderskampioenschap. Max Verstappen verkleint zijn achterstand op kampioenschapsleider Oscar Piastri, terwijl Lando Norris met zijn uitvalbeurt de grootste verliezer van de dag is. Bekijk hieronder een overzicht van de stand in het rijderskampioenschap na tien races.

Coureur Team Punten 1 Oscar Piastri McLaren 198 2 Lando Norris McLaren 176 3 Max Verstappen Red Bul 155 4 George Russell Mercedes 136 5 Charles Leclerc Ferrari 104 6 Lewis Hamilton Ferrari 79 7 Kimi Antonelli Mercedes 63 8 Alexander Albon Williams 42 9 Esteban Ocon Haas 22 10 Isack Hadjar Racing Bulls 21 11 Nico Hülkenberg Sauber 20 12 Lance Stroll Aston Martin 14 13 Carlos Sainz Williams 13 14 Pierre Gasly Alpine 11 15 Yuki Tsunoda Racing Bulls/Red Bull 10 16 Fernando Alonso Aston Martin 8 17 Oliver Bearman Haas 6 18 Liam Lawson Red Bull/Racing Bulls 4 19 Gabriel Bortoleto Sauber 0 20 Jack Doohan Alpine 0 21 Franco Colapinto Alpine 0