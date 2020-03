Indy 500 verhuist van mei naar augustus, VeeKay blijft aftellen tot zijn debuut

De Indianapolis 500, traditioneel gehouden in mei, verhuist vanwege de coronacrisis naar augustus. Ondanks het verplaatsen van het kroonjuweel van de Amerikaanse autosport, mikt de Indycar Series waarin de Nederlander Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout uitkomt nog altijd op een seizoensstart in mei.

De Indy 500 – de grootste autorace én het grootste eendaagse sportevenement ter wereld – stond oorspronkelijk op 24 mei op de kalender. Dat wordt nu 23 augustus. “Ik ben net als onze fans teleurgesteld dat we de 500 hebben moeten verplaatsen”, vertelt Indycar-eigenaar Roger Penske, “maar de veiligheid en gezondheid van de deelnemers en toeschouwers staat voorop.”

“De Indy 500 uitstellen is de enige verantwoorde beslissing”, meent Penske, met de coronacrisis die in alle hevigheid is uitgebarsten in Amerika – het land is zelfs de oorspronkelijke brandhaard China voorbij qua aantal besmettingen.

Start eind mei?

Ondanks het uitstel van de Indy 500, zet de Indycar Series nog altijd in op een seizoensstart in mei. De double header in Detroit staat onder voorbehoud voor 30 en 31 mei ingepland, terwijl ook juni en juli ingekleurd staan met races. In juli staat ook de race op Indianapolis’ Grand Prix-circuit ingeroosterd. Dit is traditioneel het ‘voorafje’ van de 500, maar deze is met het uitstel losgekoppeld van het hoofdnummer.

VeeKay telt af



De Nederlandse Indycar-coureur Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout verblijft vooralsnog in Amerika, in afwachting van de seizoensstart. “Ik durf het land pas weer uit als ik zeker weet dat ik er ook weer in kom”, vertelde hij, met een klein lachje, nog voor het nieuws van de verschuiving van de 500 aan FORMULE 1.

Dat de start van het seizoen is uitgesteld, begrijpt VeeKay volledig. “De enige keus, natuurlijk.” Wanneer hij nu zijn debuut maakt, is ondanks dat er optimistisch op eind mei wordt ingezet, afwachten. “Want niemand weet natuurlijk wat er komen gaat.” VeeKay denkt dat het nog wel even zal duren. “Ik telde de dagen tot mijn debuut al af. Nu is het opnieuw aftellen, zonder te weten tot wanneer.”

Kort seizoen

Volgens de planning loopt het Indycar-seizoen ondanks de latere start nog altijd door tot en met september. Er wordt nog naar een nieuwe datum gekeken voor de stratenrace in St. Petersburg, Florida, wat oorspronkelijk de seizoensopener had moeten zijn. De races in Alabama, Long Beach en Austin – die oorspronkelijk voor april op het programma stonden – zijn geschrapt.

