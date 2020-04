Gaat Vettel ook simracen? ‘Wil het proberen, maar zal er geen carrière van maken’

Sebastian Vettel is old school. De 32-jarige Duitser moet niks hebben van social media en had tot op heden ook weinig op met virtueel racen. Maar: er staat inmiddels een simulator thuis in Zwitserland…

“Tot een aantal dagen geleden had ik om eerlijk te zijn geen simulator”, vertelt Vettel persbureau Reuters. “Zo kwam ik natuurlijk ook niet in de verleiding om te simracen, maar ik heb er veel over gehoord en dacht het daarom toch maar eens te proberen.”

Inmiddels heeft Vettel de benodigde apparatuur binnen. “Al heb ik de sim nog niet helemaal opgebouwd”, erkent hij. De viervoudig wereldkampioen ziet virtueel racen echter vooral als iets ‘voor de lol’. “Ik zie mezelf er geen carrière van maken.”

“Ik weet dat sommige jongens het heel serieus nemen en er veel tijd in steken, maar ik vind andere dingen ook leuk”, zegt Vettel, die bovendien ook nog eens drie jonge kinderen heeft, waarmee natuurlijk de nodige verplichtingen komen.

“Toen ik jong was, groeide ik er ook wel enigszins mee op en speelde ik games, maar sinds ik kinderen heb, staat het niet meer bovenaan mijn lijstje”, aldus Vettel. Zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc speelt wel veel racegames, onder meer de officiële F1 2019-game.

Aankomende zondag doet Leclerc samen met Red Bulls Alexander Albon, Alfa Romeo’s Antonio Giovinazzi, McLarens Lando Norris en Williams’ George Russell en Nicholas Latifi mee aan de virtuele Grand Prix van China.

