Zelfde zes F1-coureurs in derde Virtual Grand Prix, nieuwe Red Bull-coureur bekend

Komende zondag staat de derde manche van de Virtual Grand Prix Series op het programma. Omdat op 19 april de Grote Prijs van China gepland stond, vormt het Shanghai International Circuit het decor van de derde race van het virtuele kampioenschap. Net als twee weken geleden nemen zes huidige F1-coureurs deel aan de wedstrijd.

Net als bij de virtuele Grote Prijs van Australië twee weken geleden zullen zondag zes F1-coureurs deelnemen aan de Virtual Grand Prix van China. Charles Leclerc, winnaar rond Albert Park, George Russell, Antonio Giovinazzi, Lando Norris, Alexander Albon en Nicholas Latifi staan zondag op de startgrid. De overgebleven plaatsen worden ingevuld door esporters, coureurs uit opstapklassen en bekendheden.

Zo was het wereldkampioen cricket Ben Stokes 14 dagen geleden de teamgenoot van Alexander Albon. Met Thibaut Courtois zal dat stoeltje opnieuw ingenomen worden door een bekend figuur uit de sportwereld. De Real Madrid-doelman is sinds het losbarsten van de simrace-gekte een graag geziene tegenstander. Zo nam de Belg eerder ook al deel aan Not the Aus GP, de simrace die vlak na het annuleren van de echte Australische GP georganiseerd werd.

De race is zondagavond vanaf 19 uur Nederlandse tijd te volgen via de sociale kanalen van Formula 1. De uitzending zal zo’n anderhalf uur duren.

