Video: Charles Leclerc waant zich even helemaal terug in 2019

Steeds meer coureurs vinden in deze tijden van lockdown en quarantaine de weg naar simracen. Zo ook Charles Leclerc. De Ferrari-coureur is de laatste weken druk in de weer op zijn simulator, iets wat hij veelvuldig toont op het streamingplatform Twitch. Dat racegames steeds realistischer worden is bekend, maar voor Leclerc kwam het spel wel erg dicht bij de realiteit.



Charles Leclerc is sinds het lanceren van de Virtual Grand Prix Series druk in de weer met het spel F1 2019. De Monegask won de virtuele race in Australië en houdt ze naast het online racen ook bezig met de carrièremodus van het spel. In die career mode kan je een eigen F1-carrière uitbouwen. Leclercs virtuele kwalificatie in Bakoe leek wel erg hard op hetgeen hem in 2019 op hetzelfde circuit overkwam…

Bekijk het incident hier:

Charles Leclerc gebruikt het streamingplatform Twitch niet enkel om zijn simrace-avonturen te delen met zijn fans. De Monegask zette samen met onder meer George Russell en Lando Norris #RACEFORTHEWORLD op, een virtueel kampioenschap waarmee de jonge coureurs geld inzamelen voor de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Voorlopig staat de teller op meer dan 40.000 euro.

