‘Spel afsluiten en verwijderen van je computer’: Verstappen geeft Norris advies na nieuw simrace-fiasco

Een nieuwe week, een nieuw grappig fragment tussen Max Verstappen en Lando Norris tijdens een simrace. Lando Norris nam gisteren deel aan de tweede Virtual Grand Prix en net als tijdens de eerste editie twee weken geleden had de jonge Brit te kampen met problemen. Norris kon niet deelnemen aan de race en werd plots gebeld door zijn goede vriend Verstappen. Met dit grappige gesprek als resultaat…

“Hallo Max”, begint Norris het gesprek. “Wat is gebeurd?”, vraagt de Nederlander nadat Norris door technische problemen voor de tweede keer op rij niet kan deelnemen aan een Virtual Grand Prix. Norris doet zijn verhaal, waarna het duo in lachen uitbarst. “It’s a joke“, antwoordt Verstappen verwijzend naar Alonso’s boordradio tijdens de Grote Prijs van Italië in 2017.

Kijk ook: Norris krijgt tranen van het lachen nadat hij Verstappen in muur duwt tijdens simrace

Verstappen geeft Norris nadien het volgende advies: “Ik denk dat je het spel moet afsluiten en van je computer moet verwijderen”. “Dat is misschien nog niet zo’n slecht idee”, antwoordt Norris, die het spel uiteindelijk ook verwijderde van zijn computer.

Bekijk het volledige fragment hier:

Lees ook: Rudy van Buren: ‘Max en Lando zijn nieuwe generatie, ouderen vinden simracen niks’