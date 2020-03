Rudy van Buren: ‘Max en Lando zijn nieuwe generatie, ouderen vinden simracen niks’

Het online racen staat door de coronacrisis plots enorm in de aandacht. Voor de doorgewinterde racefan is het misschien geen vervanger maar voor een jongere generatie is het een welkome invulling van deze GP-loze maanden. Vorig jaar namen we een kijkje bij Rudy van Buren thuis tijdens een van zijn vele simraces.

De Formule 1 ligt door de wereldwijde coronacrisis volledig stil. Het is wachten op nieuws van de FIA en de FOM, wanneer wordt er weer gereden? Tot die tijd doet FORMULE 1 een paar keer per week een greep in het rijke archief.

Niks nerds of contactgestoorde gamers, de simulator (sim) speelt inmiddels een centrale rol in de autosport en de online races trekken inmiddels ook coureurs als Lando Norris en Max Verstappen aan. Rudy van Buren staat door het simracen inmiddels op het randje van een carrière in de echte racerij. Thuis in Lelystad gaf hij een inkijkje in wat er bij komt kijken als hij met Team Redline meedoet aan de 24 Uur van Le Mans.

Liefde voor racen kon ik met simracen invulling geven

Nog niet zo heel lang geleden was hij salesmanager bij een horecagroothandel. Rudy van Buren (27) had zijn racersdroom min of meer vaarwel gezegd en richtte zich op een carrière buiten de racerij. “Ik stopte met karten toen ik 16 was, ik had geaccepteerd dat ik banksupporter zou zijn. Er komt een punt dat je zegt, het is genoeg. Ik wilde niet zo’n geval zijn dat op zijn zestiende alles opzij zet voor een bodemloze put en zijn school niet afmaakt. Ik moest gewoon slim zijn en aan mijn toekomst denken. De liefde voor de auto- en motorsport zou er altijd zijn, daar kon ik met simmen invulling aan geven.”

Lees ook: ‘Veelbelovende’ Porsche Supercup test voor Rudy van Buren

En met invulling geven bedoelt Van Buren 60 uur per week racen in de virtuele wereld. “Ik was altijd een grensgevalletje op school, maar redde het wel. In die periode liep het simmen soms wel de spuigaten uit. Mijn ouders vroegen zich weleens af waar ik mee bezig was. De wedstrijden waren vaak op zaterdagavond, dan zei ik tegen mijn moeder: ‘Ma, ik eet om 16.00 uur. Ik heb een wedstrijd en ik moet me voorbereiden.’”

Prijzen won Van Buren al veel online; zijn echte doorbraak was uiteraard de titel ‘World’s Fastest Gamer’ in 2017. Een wedstrijd georganiseerd door McLaren, waar hij sindsdien nog altijd simulatiewerk voor doet. Het winnen van die wedstrijd heeft Van Burens wereld op zijn kop gezet. “Dit had niet moeten gebeuren, Goodwood (hij reed er in de winnende McLaren uit 1974 van Emerson Fittipaldi) had niet moeten gebeuren, Race of Champions (waar hij o.a. Lando Norris versloeg) niet, hot laps in Duitsland en Japan voor McLaren ook niet.”

Naast al zijn beslommeringen in de echte wereld, zijn werk bij SimDelft, is Van Buren nog altijd veel online te vinden. Vaak racet Van Buren onder de vlag van simcollectief Team Redline, zeg maar het Ajax van de simwereld. Naast de beste simcoureurs rijden ook topcoureurs als Max Verstappen, Lando Norris en António Félix da Costa voor Redline.

Engineer standby

We zijn te gast bij Van Buren thuis als twee Redline-teams zich klaarmaken voor de 24 Uur van Le Mans. De opstelling van Redline 1: Max Verstappen, Rudy van Buren, Atze Kerkhof en Bono Huis. Van Buren is in uniform: shirt, korte broek en schoenen met de naam van de sponsor Fanatec, een producent van hoogwaardige apparatuur voor simracen. En nee, het hele team zit niet bij Rudy thuis op de bank, maar verspreid over Europa. Kerkhof zit in Breda, Huis in Maastricht, Verstappen in Monaco en dan is er ook nog engineer Diederik. Hij heeft zijn operatie met meerdere schermen opgezet in een hotelkamer in Kiev. Diederik zal als enige niet slapen: “Hij is verantwoordelijk voor de strategie, dus hij let op de banden, brandstof, plant rijderswissels. Ook houdt hij het verkeer op de baan in de gaten, safetycar-situaties en dat soort dingen. Dat doet hij voor beide auto’s, 24 uur lang.”

Set kost 12.500 euro, doe dat maar niet

De ‘auto’ van Van Buren staat opgesteld in zijn kantoor boven, de cockpit is omringd door vier schermen die de coureur exact hetzelfde perspectief geven als een echte coureur zou hebben. Het setje kost bij elkaar 12.500 euro, vertelt hij ietwat nerveus als de fotograaf voorstelt om vanuit de pal ernaast gelegen vensterbank foto’s te maken. “Dat gaan we maar niet doen!” Het geheel wordt aangedreven door een zeer krachtige desktop. De software is inmiddels zo natuurgetrouw dat Van Buren bij wijze van spreken vanuit Lelystad simulatiewerk zou kunnen doen voor één van zijn opdrachtgevers. Verwacht geen grafische hoogstandjes, het gaat om het gevoel en het realisme.

Lees ook: Nederlanders komen net te kort in Esports Battle, Simoncic wint

“Alles gaat op gevoel, graphics boeien echt geen hol. Dat is ook waar het misgaat bij sommige spellen, het ziet er mooi uit. Maar daarbij blijft het dan ook; die spellen zijn echt bagger. Maar als je er hard in wil gaan, moet je nog steeds goed zijn, hoor”, aldus Van Buren, die ook een stoeltje kreeg aangeboden voor de nieuwe E-series van de Formule 1. “Ik kon er serieus geld voor krijgen, maar ik wilde niet. Dan praat je over tienduizenden euro’s die je kan krijgen. Ik hoef ze niet. Daar moet je zoveel tijd instoppen om competitief te zijn; er zijn mensen die dat zes dagen per week doen, acht uur per dag. Dan moet je minimaal hetzelfde doen, helemaal omdat ik niet goed ben in dat spel. Ik doe liever andere dingen. Ik had dan in een huis moeten zitten met al die gamers, ik ben 27. Hou op!”

Ondanks de grote afstanden tussen de vier Redline-coureurs is er volop contact, onder meer via Whatsapp, maar ook via een afgeschermd radiokanaal. “Max en Atze zijn zo verschrikkelijk aan het ouwehoeren nu, haha! Nee, dat kan ik niet laten horen, dat doen we niet. Dit is echt jongens onder elkaar; het is ook een veilige plek voor die F1-jongens om gewoon zichzelf te zijn.”

‘Dit is niet de grote Max Verstappen-show’

En daar zit ook een beetje de spagaat soms voor Redline. Er is in Nederland nu eenmaal aandacht voor vrijwel alles wat Max Verstappen doet. Van Buren respecteert uiteraard wat zijn teamgenoot bereikt heeft op de baan. “Max is gewoon goed in alles wat hij doet. Maar het hoeft ook niet de Max Verstappen-show te worden; in het simmen is hij verdomd goed, hoort hij bij de beste. Maar in het echt is hij natuurlijk echt speciaal, dan zie je die jongen soms dingen doen, ja…”

Lees ook: Max Verstappen: ‘Simracen houdt me scherp’

“Het is wel een beetje een risico dat het soms een Max-show wordt. Dat vind ik überhaupt een probleem in Nederland. Ik zie hem als een maat en een vriend, begrijp me niet verkeerd. Maar er is soms wel sprake van een tunnelvisie als het om hem gaat. Als Max in een vrije training de tweede plek pakt, staat iedereen te springen. Staat-ie 5e of 6e in de kwalificatie, dan is het een ‘kutkwalificatie’. ‘Jos grindbak, Max ook!’ De Formule 1 is meer dan alleen Max Verstappen. Maar doet hij het heel goed? Ja! Zo simpel is het ook weer.”

Max is gewoon goed in alles wat hij doet maar dit is niet de grote Verstappen-show

Sinds Verstappen bij Redline kwam racen, is hij gewoon one of the boys. “Hij doet zijn ding en hij is ook heel goed. Maar het moet er alleen niet op gaan lijken dat we alleen maar fanboys zijn. Bij Redline gaan we ook niet zo met elkaar om, we willen gewoon die wedstrijd winnen. Dat hij dan Max V. is, dat hij heel veel kennis heeft en dingen anders benadert, dat is alleen maar goed. Daar kunnen we van leren.”

De kwalificatie van de race wordt een half uur voor de start gereden, teams krijgen 10 minuten de tijd om hun snelle ronde neer te zetten. Verstappen rijdt de kwalificatie en de eerste uren van de race. Dat is pr-technisch bepaald, zo zijn ze dan ook wel weer. De wedstrijd wordt in zijn geheel gestreamd op internet, inclusief een commentaarduo dat uiteraard ook aandacht vraagt voor de bekende namen. “And then there is Rudy van Buren, the World’s fastest gamer for Redline”, de titel zorgt nog altijd voor een trotse glimlach. “Ik heb met Max afgesproken dat als hij geen poleposition rijdt, ik laat optekenen dat hij een pannenkoek is. Even scherp houden, hè.” Verstappen houdt woord en is de snelste.

“Jongens als Max en Lando zijn de nieuwe generatie coureurs, de oudere generatie vindt dit niks. Die kijken ook neer op ons simracers. Ik weet uit mijn McLaren-tijd dat Alonso een broertje dood had aan de simulator, Hamilton ook. Die doet niet eens een trackwalk, maar hij is wel snel. Ook al bezoekt hij nog een modeshow op de woensdag.” Ondertussen bijt de één na de ander zich stuk op de tijd: “1.2 seconde achter ons, man, man, man! En hij is echt een goede coureur, hoor”, merkt Van Buren op. Hij is scherp, bespeurt foutjes die anderen maken: “Nee, te laat ingestuurd. Die gaat eraf, zie je wel!” En: “Je kan bij die chicane veel meer afsnijden, dit kost tijd.” Van Buren is een Porsche-liefhebber: “O, hoor dat. Een GTE Porsche! Ik hoorde hem laatst in het echt. Absurd! Niet normaal, zo geil! Ik heb er gewoon geen ander woord voor!”

Kijk ook: Norris krijgt tranen van het lachen nadat hij Verstappen in muur duwt tijdens simrace

De race begint precies zoals in het echt met een rollende start. “In de eerste paar ronden is het nog steeds chaos, wij én de andere Redline gaan geen domme dingen doen. Daarachter rijdt Jernej, die ken ik heel goed en die doet ook niets doms. Daarna wordt het vaag. Dan krijg je meteen dat gedoe met slipstream, leuk maar frustrerend. Je kan moeilijk inhalen en dan is het één lange sprintrace, een survival. In de wedstrijd heb je vier rondjes zonder verkeer, en daarna is het elke keer inhalen en inhalen. Dan heb je 25 GTE’s die 30 seconden langzamer zijn. Die zijn op een gegeven moment zo verdeeld dat je geen rondje meer hebt zonder verkeer.”

Nu is het nog rustig op de teamradio, straks moet Max GTE’s gaan inhalen

Van Buren ziet zijn teamgenoot Verstappen meteen een gaatje slaan. “Kop erbij, de tweede Redline-auto is iets langzamer. Max gaat wegrijden; het gat zal ongeveer tien seconden zijn als ik straks overneem. Je hebt er niets aan om het gevecht aan te gaan. Het verschil is te klein. Als hij straks in het verkeer komt, kun je zo twee seconden verliezen. Daar kun je niks aan doen, je kan soms gewoon niet inhalen. Nu is het nog rustig op de teamradio; het gaat over het weer en de buurman die aan het boren is. Straks komt hij de eerste GTE’s tegen en moet hij gaan inhalen. Dan wordt het handig; Diederik helpt dan door te zeggen wie je waar krijgt.”

Winst is het enige wat telt, behalve 750 euro en twee sets pedalen als hoofdprijs gaat het vooral om de eer. Er is dan ook geen echte competitie binnen het team over wie er het snelst of het langzaamst is. “Die rol neemt Atze op zich. Ooo, als hij hoort dat ik dat gezegd heb…! Zonder dollen, we gaan allemaal hard, die tiende hier of daar maakt niet uit. Het gaat om het eindresultaat.” Van Buren neemt om een uur of vijf plaats en zal worden afgelost door Kerkhof. Bono Huis neemt de nachtelijke uren voor zijn rekening: “Bono is echt een nachtuil, die slaapt niet voor vier uur. Ik kan dat niet.” Dat is te zien, getuige het blokkenschema aan de muur. Van Buren dreunt zijn agenda voor de komende dagen op. “Ik heb dat nodig, anders word ik gek. En ik heb een vriendin waarmee ik wil afspreken; die moeten weten wanneer ik kan.”

We hadden de race in de zak, klote!

De race is dus te volgen via Twitch, een streamkanaal. De weersomstandigheden zijn exact zoals in Le Mans, de zon gaat onder als die in Frankrijk ondergaat. Verstappen, Van Buren, Kerkhof en Huis bouwen de voorsprong uit en het team controleert de race. ’s Ochtends valt meteen op dat de stream gestopt is: “Rode vlag”, appt Van Buren. “Teveel teams hadden verbindingsproblemen.”

Hij is dan ook flink chagrijnig als we hem later spreken. “We hadden de race technisch gezien in de zak. We gingen keihard. Ik zag al wat haperingen voordat ik ging slapen. Ik moest Max aflossen in de ochtend, dus ik ben naar bed gegaan. ’s Nachts zag ik een appje van hem: ‘Blijf maar liggen, we liggen eruit. Serverproblemen.’ Toen lag ik even te zweten van woede, ik kon niet meer slapen. Veel teams kregen er last van en werden uit het spel gegooid. Toen dat bleef gebeuren, is de race afgevlagd. Het lag niet aan ons, we waren snel. Ook in het verkeer, daar gingen we heel goed mee om. Dat het dan met zo’n domper eindigt… Klote!”