Red Bull Ring bevestigt GP op 5 juli zonder fans

De Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg heeft de seizoensopener op 5 juli bevestigd. Zoals Ross Brawn eerder meldde wordt de GP in het Alpenland zonder publiek verreden. De Red Bull Ring is na een sluiting van vijf weken ondertussen ook weer geopend nadat de Oostenrijkse overheid de coronamaatregelen versoepelde.

Op de officiële site van de Red Bull Ring valt te lezen dat het circuit sinds 1 mei de deuren opnieuw heeft geopend. Zo worden er opnieuw driving experiences georganiseerd. De Red Bull Ring bevestigt de seizoensopener op 5 juli, zij het onder voorbehoud.

“Of en hoe de Grand Prix van Oostenrijk 2020op de geplande datum (3 tot en met 5 juli 2020) kan plaatsvinden, hangt af van de verdere ontwikkelingen en de beslissingen van de federale regering”, valt te lezen.

De GP zal hoe dan ook zonder publiek verreden worden. “Na overleg met de Formule 1 en de FIA kunnen we bevestigen dat de race op de Red Bull Ring in 2020 zonder publiek zal plaatsvinden. Deze maatregel houdt rekening met de behoeften van de huidige situatie.” Personen die reeds een ticket voor de Oostenrijkse GP kochten, ontvangen binnenkort extra informatie.



