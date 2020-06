Lucht geklaard tussen Hamilton en Marko na ‘racisme-rel’ om fake news

Helmut Marko en Lewis Hamilton hebben contact met elkaar gehad nadat Hamilton de Red Bull-adviseur woensdag onterecht van een racistische uitspraak betichtte. De zaak is volgens Marko op goede wijze opgelost.

Grote ophef, woensdagochtend: Mercedes-ster Hamilton nam Marko flink onder vuur op social media. De Oostenrijker zou de Black Lives Matters-beweging waar Hamilton zich voor inzet als ‘een afleiding’ hebben afgewimpeld. Het schoot Hamilton in het verkeerde keelgat, maar: de vermeende quotes van Marko waren nergens terug te vinden. Uiteindelijk bleken ze bedacht door een Twitteraar, en had Marko de gewraakte woorden nooit tegenover RTL gesproken zoals op een Engelse website beweerd.

Aan Motorsport-Total vertelt Marko nu dat zijn telefoon ‘urenlang roodgloeiend stond’. Onder meer Red Bulls persdame Vicky Lloyd hing aan de lijn om te vragen wat Marko precies had gezegd. Dat was nog even verwarrend. “Want ik had geen idee waar ze het over had”, doelt hij op de vermeende uitspraken, want die had hij dus ook helemaal niet gedaan.

E-mailen met Hamilton

Toen, mede door spitwerk van RTL in het archief, duidelijk was dat er niet alleen geen sprake was van een gevalletje lost in translation, maar de quotes in kwestie ronduit door iemand waren bedacht, stuurde Red Bull-teambaas Christian Horner een SMS aan Hamilton. Die verwijderde de posts toen. Marko zocht daarna per e-mail contact met Hamilton. De zaak is toen ‘op prettige wijze’ afgehandeld.

Marko neemt Hamilton ook niets kwalijk. “Ik begrijp zijn reactie wel. Hij is hier emotioneel bij betrokken en als coureur is het niet zijn werk te onderzoeken of wat hij leest waar is of niet.” Die taak ligt bij de site die het plaatst. Gerechtelijke stappen tegen de copy/paste-site in kwestie zijn niet uitgesloten, aldus Marko.

“Gelukkig doen de meeste journalisten hun research nog wél”, zegt Marko, die het uiteraard heel naar vindt dat hij ten onrechte als racist is bestempeld. “Ik ben geen racist”, benadrukt Marko, die bij Red Bull, voor Red Bulls Junior Team en in zijn eigen ondernemingen met mensen van over de hele wereld werkt. En Black Lives Matters en Hamilton, zegt hij, hebben natuurlijk alle recht zich uit te spreken.

