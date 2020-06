UPDATE Lewis Hamilton verwijdert bericht met harde kritiek op Helmut Marko

Lewis Hamilton leek in een post op Instagram hard uit te halen naar Red Bull-topman Helmut Marko. De Oostenrijker zou gezegd hebben dat sommige coureurs afgeleid zijn door discussies over ongelijkheid en dat schoot de wereldkampioen in het verkeerde keelgat. De berichten op Twitter en Instagram zijn na enige tijd offline gehaald.

Over de herkomst van de teksten van Helmut Marko bestond namelijk meteen veel onduidelijkheid. Marko zou tegen de Duitse zender RTL hebben gezegd: “Terwijl sommige coureurs afgeleid zijn met het praten over welke levens er toe doen, is Max Verstappen alleen maar bezig met het wereldkampioenschap.” Op de site van de zender was er ook geen spoor van deze quotes te vinden.

Navraag bij een woordvoerder van Red Bull leerde dat het team – dat geen commentaar wil geven – van mening is dat de vermeende quotes niet echt zijn en ten onrechte aan Marko toegeschreven. Het Engelse artikel dat breed is opgepakt, is inmiddels ook van de website in kwestie verdwenen.

Hamilton schreef een emotioneel bericht aan Marko: “Helmut, het doet me groot verdriet dat jij het gevecht voor gelijke rechten van zwarte en gekleurde mensen afdoet als een afleiding. Ik ben zelfs diep beledigd. Het was een afleiding voor mij toen er fans bij raceweekenden opdoken met zwart geverfde gezichten om mijn familie te treiteren.”

En de zesvoudig wereldkampioen gaat verder. “Het was een afleiding voor mij toen ik onjuist werd behandeld als kind en nog steeds, vanwege mijn huidskleur. Ik hoop dat dit die paar mensen met een donkere huidskleur in jouw team wakker schudt en ziet waar jouw prioriteiten liggen en hoe jij hen ziet. Word wakker, deze sport moet veranderen.”

Zijn posts op sociale media zijn dus inmiddels offline gehaald.