‘Hamilton zal in Oostenrijk knielen als steunbetuiging aan Black Lives Matter’

Lewis Hamilton is van plan te knielen wanneer de Formule 1 volgende maand het seizoen opent in Oostenrijk. Dat meldt The Daily Mail. De wereldkampioen wil op die manier zijn steun betuigen aan de Black Lives Matter-beweging. Hamilton steunde de antiracismebeweging eerder al meermaals via sociale media.



Lewis Hamilton zou in Oostenrijk het voorbeeld van Colin Kaepernick volgen. De American Football-speler was in 2016 de eerste sporter die knielde tijdens het Amerikaanse volkslied om het politiegeweld en racisme in zijn thuisland onder de aandacht te brengen. Volgens The Daily Mail is Hamilton vastbesloten om in het eerste weekend van juli publiekelijk steun te betuigen aan de Black Lives Matter-beweging.

De Britse krant meldt er meteen bij dat de Formule 1 zijn coureurs niet wil censureren. “Dit is een zeer belangrijke kwestie en we steunen iedereen die zijn steun wil betuigen in de strijd tegen racisme”, reageerde een woordvoerder tegen het Britse dagblad.

Lewis Hamilton is de afgelopen weken nadrukkelijk aanwezig op sociale media. De Brit steunt de wereldwijde protesten tegen racisme, op voorwaarde dat ze vreedzaam zijn, en was erg verontwaardigd door het gebrek aan betrokkenheid in de Formule 1. “Sommige van jullie zijn grote sterren en toch hoor ik niemand van jullie over deze grote ongelijkheid”, zei Hamilton begin juni.

