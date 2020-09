Stefano Domenicali: ‘Teambaas zijn van Ferrari slokt je helemaal op’

Hij leefde zeven jaar onder hoogspanning, heel Italië keek dagelijks over zijn schouder mee: Stefano Domenicali weet als geen ander hoe het is om aan het roer te staan bij Scuderia Ferrari, en wat teambaas Mattia Binotto momenteel meemaakt. “Als je teambaas bent van Ferrari, slokt dat je helemaal op.”

Dat vertelt Domenicali – hij bekleedde het ambt van 2008 tot en met 2014 – in een exclusief interview voor de Ferrari-special van FORMULE 1 die nu in de winkel ligt of hier te bestellen is.

“Als je teambaas bent van Ferrari, slokt dat je helemaal op”, zegt Domenicali. “Het is een kwestie van toewijding en hard werken: dag en nacht. Je hebt bijna geen tijd voor een privéleven, hobby’s en vrienden. Het is een baan waarin je 24 uur per dag volledig toegewijd moet zijn aan het bedrijf: overdag, ’s nachts, in het weekeinde, ’s zomers, ’s winters en in vakanties. Ik heb daar geen enkele spijt van, het is een deel van mijn leven. Ik vond het juist fantastisch.”

Er wordt wel gezegd dat een teambaas van Ferrari na de premier de lastigste baan van Italië heeft…

“Haha, of dat echt zo is, weet ik niet. Maar laat ik het zo zeggen: ik kan je uit eigen ervaring verzekeren dat een teambaas van Ferrari onder grote druk staat en dat het zeer intens is. Je kunt je vast wel voorstellen dat je op maandagochtend na een race ieders mening hoort, want iedereen weet het beter dan jij. Als je wint is dat normaal, word je tweede dan is dat een ramp. Daar zit weinig nuance tussen. Maar dat hoort erbij, dat weet je. Je moet als teambaas van Ferrari sterk zijn en gepast reageren, altijd weer.”

Jij weet wat Mattia Binotto nu doormaakt. Speek jij hem nog weleens?

“We kennen elkaar heel goed, zoals je je kunt voorstellen, want Mattia heeft met mij gewerkt. Als teken van respect bemoei ik me totaal niet met zijn beslissingen of met het team. Ik laat me daar niet over uit, omdat ik dat verkeerd vind. Hij moet de tijd en ruimte krijgen om zijn plannen uit te voeren. En omdat ik in zijn schoenen heb gestaan, wil ik op geen enkele manier interveniëren. Hij heeft al zo’n grote verantwoordelijkheid, moet en kan zelfstandig de beslissingen nemen waarvan hij denkt dat ze goed zijn voor het team. Want alleen de mensen die dagelijks met het team bezig zijn, weten wat er precies speelt. Daarom is het voor elke buitenstander verkeerd om zich ermee te bemoeien. Ik heb dat na mijn vertrek bij Ferrari nog nooit gedaan, een kwestie van respect.”

