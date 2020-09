Steiner lijkt klaar met het gezeur van Grosjean: ‘Wordt na verloop van tijd gewoon saai’

Günther Steiner lijkt klaar te zijn met het geklaag van Romain Grosjean over de Haas VF20. De Fransman liet op de Sochi Autodrom meermaals zijn ongenoegen blijken over zijn bolide, iets waar Haas-teambaas Steiner niet van gediend is. “Misschien probeert hij me te helpen bij de keuze voor onze rijdersduo.”

Haas maakt dit jaar niet zijn beste seizoen door. Door de Ferrari-motor komt de auto vermogen te kort en ook de balans van de VF20 laat vaak te wensen over. Romain Grosjean heeft dat over de boordradio en in de media al meermaals duidelijk gemaakt, meest recent op de Sochi Autodrom afgelopen weekend. Haas-teambaas Günther Steiner heeft zo zijn eigen uitleg voor de uitspraken van Grosjean.

“Hij is op tv heel duidelijk over wat hij van onze auto vindt. Goed voor hem”, vertelt Steiner aan Motorsport-Total. “Hij zal er ook met jullie journalisten over praten. Ik denk dat hij graag wil dat jullie weten wat hij ervan denkt. Waarschijnlijk denkt hij dat dat makkelijker voor mij is, want zo hoef ik nadien niet met hem te praten, want ik kan meteen alles op tv beluisteren. Op die manier heb ik minder werk”, zegt Steiner met de nodige dosis ironie.

“Je kunt gewoon niks doen met deze auto, niks. Aaaah!”, klaagde Grosjean afgelopen weekend op de boordradio. Dat geklaag naar de pitmuur vindt Steiner maar niets. “Misschien probeert hij me te helpen bij de keuze voor onze rijdersduo”, doelt Steiner op het feit dat Haas nog geen coureurs onder contract heeft voor 2021.



“Het wordt na verloop van tijd gewoon saai”, gaat Steiner verder. “We weten wat er aan de hand is. Ik ben altijd eerlijk tegen journalisten. We zijn niet blij. We verbergen niets. Maar het gaat over hoe de dingen zijn. Als hij denkt dat hij hiermee goed doet, dan moet hij dat doen”, aldus de Haas-teambaas.



Romain Grosjean en Kevin Magnussen weten nog niet of ze volgend jaar opnieuw een stoeltje krijgen bij het Amerikaanse team. Volgens Steiner zal die beslissing ook niet genomen worden voor de volgend race, over anderhalve week op de Nürburgring. Wat wel zeker is Formule 2- en Ferrari Academy-coureur Callum Ilott op het Duitse circuit de eerste vrije training voor zijn rekening zal nemen voor Haas.

