Shoot-out voor een zitje? Schumacher en ander Ferrari-talent in actie tijdens F1-trainingen

Mick Schumacher en Callum Ilott zullen volgende week vrijdag tijdens de eerste vrije training op de Nürburgring hun officiële trainingsdebuut maken gedurende een Formule 1-weekend. De Rus Robert Shwartzman krijgt later in het jaar dezelfde kans. Begint Ferrari zo een shoot-out voor een Formule 1-zitje met haar junioren?



De leider van het Formule 2-kampioenschap, Mick Schumacher, neemt tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van de Eifel plaats in de Alfa Romeo van Antonio Giovinazzi. Op Instagram bedankt hij Ferrari en Alfa Romeo. “Ik ga mijn debuut maken tijdens een officieel Formule 1-weekend! Ik ben superblij en kan niet wachten om voor eigen publiek in actie te komen”, aldus Schumacher.

Callum Ilott maakt op de Nürburgring eveneens zijn ‘trainingsdebuut’. Hij zal plaatsnemen in een Haas. Het is nog niet bekend wie hij bij het kleine Amerikaanse team vervangt tijdens de eerste vrije training. De keuze voor Alfa Romeo en Haas is geen toeval: dit zijn allebei klantenteams van Ferrari.

Een derde lid uit de Ferrari Driver Academy, Robert Shwartzman moet nog iets langer wachten op zijn eerste officiële minuten in een Formule 1-auto: hij rijdt de vrijdag voor de finalerace in Abu Dhabi een vrije training. Met welk team de huidige nummer vijf uit de Formule 2 dat doet, is nog niet bekend. Wel komt Shwartzman aanstaande woensdag al net als Schumacher en Ilott in actie op Fiorano in de SF71-H, de 2018-Ferrari.

