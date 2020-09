Mick Schumacher hoopt records Hamilton af te kunnen pakken

Mick Schumacher hoopt het recordaantal zeges van zijn vader terug te kunnen winnen van Lewis Hamilton, die dit weekend al het record kan evenaren. De Formule 2-coureur is onder de indruk van Hamilton, al is zijn doel duidelijk als hij de overstap naar de Formule 1 maakt: “Dat record opnieuw verbreken.”

Mick Schumacher leidt het Formule 2-kampioenschap met een voorsprong van acht punten op Callum Illot, tevens een Ferrari-junior. Toch gaat dit weekend veel aandacht uit naar het record van zijn vader, zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, dat Lewis Hamilton in Rusland al kan evenaren waarna het een kwestie van tijd lijkt voor hij het record ook daadwerkelijk afpakt. Schumacher is onder de indruk van Hamiltons prestaties, al geeft hij toe later dat record van hem af te willen pakken.

“Mijn vader zei altijd dat records er zijn om verbroken te worden”, zegt Schumacher tegen Crash.net. “Iedereen in deze sport heeft dat als doel. Lewis heeft een hele goede run gehad.”

Schumacher hoopt uiteindelijk het record dat Hamilton zal zetten terug te kunnen winnen. “Records zijn er om verbroken te worden en we bekijken het ook van een positieve kant. Het is goed voor de sport. Hij is heel invloedrijk geweest. Het volgende doel zou dan zijn, als ik de stap naar de Formule 1 zet, dat record opnieuw te verbreken”, aldus de 21-jarige Duitser.