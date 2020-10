FIA komt met plan B voor GP Eifel na in het water gevallen vrijdagtrainingen

De FIA heeft een plan B klaarliggen in het geval dat dit weekend opnieuw de actie dreigt stil te komen liggen vanwege de dichte mist. Met het nieuwe plan moet de actie hoe dan ook door kunnen gaan, zelfs al hangen de mistbanken opnieuw rond de Nürburgring.

Gisteren kwam de Formule 1 niet in actie omdat de medische helikopter niet binnen twintig minuten naar het ziekenhuis in Koblenz kon vliegen vanwege de mist in de buurt van het circuit. De wedstrijdleiding stelde beide sessies steeds met een halfuur uit totdat uiteindelijk bleek dat het onmogelijk zou zijn om te rijden.

De FIA heeft voor de rest van het weekend een plan B klaarliggen, mocht de mist opnieuw parten spelen. Motorsport.com meldt dat in het geval van een ernstig ongeluk de coureur eerst zo’n drie kilometer verderop wordt gebracht per ambulance, buiten het heuvelachtige gebied waar de mist lang blijft hangen, waarna deze verder per helikopter vervoerd kan worden. Het zich zou die kilometer verderop voldoende moeten zijn voor de medische helikopter.

Dit zou dan binnen 20 minuten kunnen, zoals in het reglement is vastgesteld. Dat was gisteren niet mogelijk vanwege de mist die de hele dag rond de Nürburgring bleef hangen. Het ziekenhuis in Koblenz ligt op zo’n 60 kilometer van het circuit, waardoor de medische helikopter de enige optie is om binnen twintig minuten te arriveren. Met het nieuwe noodplan zou de actie dus alsnog door kunnen gaan, zelfs als er opnieuw mist hangt.

De weersverwachtingen voor zaterdag zijn positief; het zonnetje zou regelmatig te zien moeten zijn al blijven de temperaturen laag met zo’n 9 graden. Zondag zou vergelijkbaar kunnen worden met de vrijdag. Het wordt dan opnieuw koel met zo’n 9 graden met een kans op wat buien gedurende de dag.