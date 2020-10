Nordschleife-drieluik: Youtuber Misha Charoudin over het ‘levende circuit’, ongelukken en rijden met F1-coureurs

Het is de mythe, de geest uit het verleden: de Nordschleife. Althans, wat Formule 1 betreft. De koningsklasse was er voor het laatst in 1976 maar kwam er na het ongeluk van Niki Lauda niet meer terug. Toch is het circuit in de Eifel nog altijd razend populair, ook onder de jongere generatie. In dit drieluik duikt FORMULE 1 Magazine in het hoe en waarom. We begonnen met FORMULE 1-columnist Koen Vergeer en coureur en voormalig recordhouder Tom Coronel. Vandaag: Youtuber Misha Charoudin.

Hij is een trotse bewoner van de Nordschleife, tikt er jaarlijks de 1000 rondjes aan. “Mijn vriendin zegt weleens dat ik instructies geef in mijn slaap.” Het leven van Misha Charoudin, opgegroeid in Brabant, draait om de illustere baan. Hij bestiert er zijn bedrijf Apex Nürburg dat allerlei pakketten aanbiedt voor liefhebbers die hun droom willen waarmaken: op de Nordschleife rijden. “Het is voor velen het Mekka van de autosport, ze komen uit alle hoeken van de wereld hier naartoe”, vertelt Charoudin.

Hij is een expert, op zijn zachtst gezegd. “Ik reed er voor het eerst met een Nissan Juke R, die hadden we zelf gebouwd. Met een motor van een GTR erin, 800 pk plus 200 pk door lachgas. Zoek maar eens op Nissan Juke en Bugatti Veyron en Ferrari, de Juke was sneller. Dat waren wij, haha! In het begin vond ik niet zoveel van de baan. Maar toen ik er in 2015 werk kreeg aangeboden, ben ik de baan gaan bestuderen. Die studie stopt nooit, het verandert constant.”

“Gripniveaus veranderen, het oppervlak, er ontstaan hobbels of ze verdwijnen juist. Alles heeft invloed, zonder dat iemand er iets aan hoeft te doen. En als er dan nieuw asfalt ligt, heb je op warme dagen extra grip omdat er zoveel rubber ligt. Maar op natte dagen wordt het extra glibberig, met nieuw asfalt kun je dan de droge lijn nemen, maar na twee jaar moet je juist weer buitenom rijden, het circuit leeft en evolueert.” Het perfecte rondje bestaat dan ook niet. Zelfs het ronderecord van de Porsche 919 was niet perfect, denkt Charoudin.

“De Nordschleife heeft alles, maakt het zwaar voor auto, banden en coureur. Je hebt het rechte stuk, snelle bochten zoals Schwedenkreuz of Kesselchen, Füchsröhre waar je met 250 door een compressie gaat. Je hebt behendigheidsstukken zoals Hatzenbach waar je een ritme moet hebben. In de eerste 4 kilometer maakt het niet uit of je 300 of 600 pk hebt, iedere auto gaat bijna even hard omdat het puur om behendigheid gaat. Met iedere auto is er wel een bocht die lastig is, dan moet je een compromis maken. Dan kan je rondetijd nog steeds goed zijn maar heb je ook iets van: ‘Had meer ingezeten’. Hetzelfde met het ronderecord van de Porsche. Daar zat geen foutje in, maar volgens de computersimulatie was een 4.30 mogelijk. Dat is bijna 1 minuut sneller dan 5.19. Maar die auto is zo snel, dat kan het menselijk brein niet aan. Het volgende record dat we zullen zien, zal met een autonome auto zijn, denk ik.”

Charoudin is voor het grote publiek vooral bekend van zijn Youtube-kanaal, wekelijks vermaakt hij zijn ruim 200.000 abonnees met een video vanaf de Nordschleife. Dat kan een uitdaging zijn, of een rit met een exotische auto of een rondje met bekende coureurs. Dat laatste gebeurde met Robert Kubica vorige maand. “Hij kwam bij ons binnenlopen en vroeg of hij een auto mocht huren. Hij reed vervolgens een paar rondjes maar wilde meer en meer. Hij is uiteindelijk een kleine twee weken bij ons geweest en heeft bij elkaar 36 rondjes gereden.”

“Gewoon een hele leuke gast, heel down to earth. Hij nam ook ruim de tijd voor bezoekers, ging met iedereen op de foto, heeft modelauto’s van kinderen van een handtekening voorzien. Ik vond dat echt mooi om te zien. Ik heb ook wel met andere oud-coureurs gewerkt of mensen die zichzelf enorm belangrijk vinden, die zijn totaal anders. Never meet your heroes, zeggen ze dan. Een week later moest ik met een andere F1-coureur een filmpje opnemen, wat een ramp was dat.” Wie het was, zegt Charoudin niet maar: “Het was wel echt een showpony, een Britney!” Charoudin mocht ook instappen bij Kubica voor een rondje, het leverde hem tot zijn eigen verrassing meer dan 3 miljoen kijkers op.

Ongelukken zal hij niet op zijn kanaal posten. “Dat vind ik niet kunnen, nee. Ik ken de andere kant van de medaille, mensen die hun eigen auto in de prak rijden en nog lang bezig zijn met afbetalen. En dan krijgen ze ook nog te maken met 1000 comments onder dat soort video’s. Dat zou dan educatief moeten zijn, dat vind ik echt bullshit. We rijden al 100 jaar in auto’s en we weten dat als je te hard gaat, je uit de bocht vliegt. Deze kanalen verdienen hun brood met andermans leed, dat vind ik moreel niet juist. Daardoor denken anderen ook dat het hier enorm gevaarlijk is, maar dat klopt ook niet. Op de openbare weg is het gevaarlijker dan hier.”

“Ik heb wekelijks mensen die na hun sessie zeggen: ‘Ik ben zo blij dat ik het gedaan heb.’ Ik laat ze binnen hun kunnen rijden, pas rempunten aan. Ik heb in de afgelopen jaren geen ongeluk gehad tijdens een instructie.” Duidelijk is wel dat Charoudin niet zal vertrekken uit de Eifel. “Ik ben fan van de Nordschleife, ik kan mijn leven niet zonder voorstellen. Ik heb een tijd bij Rimac gewerkt in Kroatië, een droombaan voor velen maar ik begon de Ring toch wel te missen. Ik heb er alles aan te danken en zal er nooit genoeg van krijgen.”

