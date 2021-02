Räikkönen over carrière na F1: ‘NASCAR of een andere klasse, dat zien we dan wel’

Kimi Räikkönen begint volgende maand aan zijn negentiende seizoen in de Formule 1. Of dat zijn laatste wordt, weet de Fin nog niet en ook over het vervolg van zijn autosportcarrière heeft hij nog geen idee. Tijdens een recent gesprek met FORMULE 1 brachten we de man uit Espoo alvast op een idee: de 24 Uur van de Nürburgring. “O ja, dat zou wel heel leuk zijn!”

Vraag Räikkönen waar hij na de Formule 1 wil rijden, en het antwoord is typisch Kimi. “Er zijn veel leuke dingen om te doen, maar ik ga daar pas over nadenken als ik stop met de Formule 1. Of het nou rally, NASCAR of een heel andere raceklasse wordt, we zien het dan wel.”

Lees ook: Räikkönen legt uit waarom hij blijft racen: ‘Dát is waarom ik door wil blijven gaan’

Wie Räikkönen echter dit jaar op de Nürburgring Nordschleife aan de gang zag met een Alfa Romeo Giulia – met teamgenoot Antonio Giovinazzi die hij als passagier de stuipen op het lijf jaagt – zag dat ‘de groene hel’ een speciaal plekje in zijn hart heeft.

Is dat dan niet iets voor The Iceman, meedoen aan de legendarische 24 Uur van de Nürburgring met bijvoorbeeld goede vriend Toni Villander als teamgenoot? “O ja, dat zou wel heel leuk zijn! Maar zoals gezegd: er zijn genoeg leuke dingen…”, aldus Räikkönen.

Lees ook: F1 Eindexamen: Iceman Räikkönen is inmiddels ook de ironman van de F1

Het complete interview met Kimi Räikkönen lees je in editie 2 van de FORMULE 1 MAGAZINE, met daarin ook interviews met Rinus Van Kalmthout, Adrian Newey en ex-pitreporter Kai Ebel. Editie 2 is nu in de winkel te koop of hier te bestellen. Gebruik de code ‘GRATIS’ en ontvang gratis verzending!