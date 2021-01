Räikkönen legt uit waarom hij blijft racen: ‘Dát is waarom ik door wil blijven gaan’

Twintig jaar, zo lang is het geleden dat Kimi Räikkönen zijn debuut maakte wanneer het seizoen 2021 binnenkort in Bahrein aftrapt. De Finse veteraan heeft ondertussen 329 races op de teller en hoewel hij sinds zijn overstap naar Alfa Romeo vooral in de achterhoede rijdt, haalt hij nog steeds plezier en voldoening uit de Formule 1.

In een exclusief interview met FORMULE 1 MAGAZINE is Räikkönen duidelijk. Hoewel zijn laatste overwinning dateert van de GP van Amerika in 2018 en hij de laatste jaren in de staart van het veld rijdt, is de drive er nog steeds. “Zelfs als je voor een topteam rijdt, is er geen garantie dat je races kan winnen. Momenteel domineert één team namelijk (Mercedes, red.) en hebben de andere achttien auto’s weinig kans. Dus ja, soms win je races en soms niet, maar het is überhaupt zeldzaam. Ik geniet hoe dan ook nog van het rijden en het werk”, legt de 41-jarige Fin uit.

Räikkönen haalt plezier nog steeds uit het rijden, maar de Formule 1 is voor hem meer dan dat alleen. Samenwerken met engineers, de auto beter maken, ook daar geniet de coureur uit Espoo van. “Van alles dat ertoe dient de auto sneller te maken, of zelf beter te rijden. Dát is waarom ik het nog doe en waarom ik door wil blijven gaan”, legt Räikkönen uit aan FORMULE 1.

De voorwaarde om te stoppen is duidelijk. “Als ik het niet leuk meer zou vinden, zou ik stoppen. Dat lijkt me logisch. Dan zou ik mijn tijd niet verdoen met de wereld rondreizen. Dat is voor mij dé voorwaarde om door te gaan: dat ik het leuk vind.”

