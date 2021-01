Giovinazzi: ‘Naast Räikkönen kan ik blijven leren, hij is één van de beste coureurs in de F1’

Antonio Giovinazzi denkt dat zijn Alfa Romeo-teamgenoot Kimi Räikkönen nog altijd ‘één van de beste coureurs op de grid’ is en verwacht dan ook dat hij kan blijven leren van de zeer ervaren Fin.

Räikkönen is namelijk niet alleen een oud-wereldkampioen en 21-voudig Grand Prix-winnaar, hij is met 329 starts achter zijn naam ook de meest ervaren coureur uit de Formule 1-geschiedenis. “Met Kimi ook dit seizoen weer naast me, denk ik dat ik weer een stap kan zetten”, zegt Giovinazzi dan ook tegen Autosport, met de Italiaan die zich mag opmaken voor zijn derde bij Alfa Romeo met Räikkönen.

Volgens Giovinazzi is het daarbij heel belangrijk voor hem om ‘goed naar Kimi te kijken’: “Want zoals ik al vaker heb gezegd, is hij nog steeds één van de beste coureurs op de grid. Vooral als het op de race pace en managen van de races aankomt.”

Lees ook: Giovinazzi: ‘Met Räikkönen als teamgenoot voel je elke race druk’

Giovinazzi prijst zich zodoende gelukkig dat zijn samenwerking met Räikkönen nog een jaartje doorloopt, al erkent hij wel dat hij tegenwoordig onafhankelijker opereert. “Toen ik in 2019 bij het team kwam, concentreerde ik me heel erg op wat Kimi deed en hoe en waarom. Ik volgde daarbij vaak zijn voorbeeld. Vorig jaar, met meer ervaring, wist ik al beter wat het team en ikzelf wilden.”

“Ervaring weegt in elke klasse zwaar, maar misschien wel met name in de Formule 1”, stelt Giovinazzi, die om die reden dan ook denkt dat hij – ‘na in 2020 een goede stap te hebben gezet’ – in 2021 nog beter voor de dag kan komen.

Lees ook: Alfa Romeo gaat in 2021 nog een jaartje door met Räikkönen en Giovinazzi