Alfa Romeo gaat in 2021 nog een jaartje door met Räikkönen en Giovinazzi

Kimi Räikkönen begint in 2021 aan zijn negentiende seizoen in de Formule 1, met de 41-jarige Fin die ook volgend jaar weer voor Alfa Romeo rijdt. Räikkönen kan zo ook zijn eigen record als coureur met de meeste Formule 1-starts (tot op heden 323 stuks) verder aanscherpen. Ook Antonio Giovinazzi blijft aan boord bij de Italiaans-Zwitserse renstal.



Alfa Romeo kiest ook volgend jaar voor Kimi Raïkkönen en Antonio Giovinazzi als rijdersduo. Dat laat het team in een statement weten. Alfa Romeo kiest zo voor continuïteit, want 2021 wordt het derde jaar met Räikkönen en Giovinazzi als coureurs.

Lees ook: Trackguide Imola: ‘Je kunt soms de was bij mensen zien hangen’

The Iceman, zoals Räikkönens bijnaam luidt, kan inmiddels wat dat betreft net zo goed als Iron Man worden aangeduid. De wereldkampioen van 2007 is de Formule 1 klaarblijkelijk ook nog lang niet beu. De Fin, die in 2001 debuteerde voor Sauber, reed daarnaast voor McLaren, Lotus, tot tweemaal toe voor Ferrari en sinds 2019 voor Alfa Romeo, zoals Sauber nu heet.

Behalve dat de teller op een recordaantal van 323 Grands Prix staat, mag ook de rest van Räikkönens cv er zijn. Hij heeft 21 races gewonnen, 82 verdere podiumplekken en achttien poles gepakt.

Antonio Giovinazzi begint aan 2021 aan zijn derde volledige seizoen in de F1. Giovinazzi maakte in 2017 zijn Formule 1-debuut als invaller bij Sauber. Sinds 2019 heeft de Italiaan een volwaardig zitje bij het team uit het Zwitserse Hinwil.

Alfa Romeo is opgetogen nog een jaartje verder te gaan met beide coureurs. “Kimi en Antonio vormen een solide en goed bij elkaar passend duo die een gezonde mix van ervaring en jeugdig enthousiasme oplevert. De samenwerking verliep vanaf de eerste dag vlot: de positieve en open relatie tussen de coureurs is niet alleen zichtbaar op de baan, maar ook in hun werk voor het team op sociale media, waar Kimi en Antonio snel fan favourites zijn geworden.”

Lees ook: ‘Nog een jaartje in het wit’: Pierre Gasly rijdt ook in 2021 voor Alpha Tauri