Guanyu Zhou gaat aan de slag als reservecoureur bij Ferrari. Dat maakte het team woensdag bekend. De 25-jarige Chinees reed drie jaar voor Sauber, maar na een teleurstellend seizoen in 2024 werd zijn contract niet verlengd. De samenwerking met Ferrari voelt als thuiskomen voor Zhou, die tussen 2015 en 2018 al onderdeel was van het opleidingsprogramma van de Italianen. Vaste reservecoureur Antonio Giovinazzi verlengt ondertussen zijn contract.

In de nasleep van de GP van São Paulo bevestigde Sauber dat Guanyu Zhou in 2025 niet op de grid zou staan. De Chinees keek terug op een kleurloos seizoen; hij en Valtteri Bottas, die eveneens geen nieuw contract kreeg, reden steevast achteraan. Woensdag maakte Ferrari bekend dat Zhou een rol krijgt als reservecoureur binnen de Scuderia. Hij zal Charles Leclerc en Lewis Hamilton ondersteunen. Ondertussen zet Sauber het seizoen van 2025 voort met Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto.

Thuiskomen

Guanyu Zhou kwam in 2015, na een succesvolle kartcarrière, bij de Ferrari Driver Academy terecht. Met de Scuderia kwam hij uit in de Formule 4 en de Formule 3, alvorens hij in 2018 – in aanloop naar zijn Formule 2-debuut – afscheid nam van Maranello. In 2022 brak hij, als eerste Chinese coureur, door in de koningsklasse van de autosport. Met Sauber nam hij deel aan 68 Grands Prix, scoorde hij 16 punten en zette hij twee keer de snelste raceronde neer.

Hij gaat de rol van reservecoureur delen met Antonio Giovinazzi, die sinds 2017 samenwerkt met Ferrari. De Italiaan, die tussen 2018 en 2021 ook voor Sauber racete, heeft zijn contract verlengd. Giovinazzi blijft daarnaast actief in het World Endurance Championship met de Ferrari 499P. In 2023 won hij nog de prestigieuze 24 uur van Le Mans.

Guanyu Zhou tijdens zijn thuisrace in China in 2024 (Motorsport Images)

