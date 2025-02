Het team van Sauber gaat een nieuwe engineering hub openen in het Verenigd Koninkrijk. Dat maakte de teamleiding dinsdag bekend. De renstal, die van oudsher vanuit het Zwitserse Hinwil opereert, bereidt zich voor op een overname door Audi in 2026. Naast het hoofdkwartier in Der Schweiz heeft Sauber straks vestigingen in Neuburg, Duitsland, en de zogeheten ‘autosportvallei’ in Engeland.

Met de nieuwe locatie in het Verenigd Koninkrijk hoopt Sauber nieuw personeel te werven. In het hart van Engeland zijn immers meerdere Formule 1-teams gevestigd; Mercedes, McLaren, Williams, Red Bull, Alpine, Aston Martin én Haas hebben al fabrieken in de befaamde ‘autosportvallei’. Met een eigen vestiging in de buurt zou Sauber gemakkelijker getalenteerde ingenieurs kunnen wegkapen bij de concurrentie. De nieuwe faciliteit moet deze zomer worden geopend.

Audi-overname

De uitbreiding is een belangrijk onderdeel van de langetermijnstrategie van het Audi-project. De Duitsers, die vanaf 2026 met een eigen fabrieksteam op de grid staan, willen de technische tak van het team flink versterken. Volgens een officieel persbericht bekijkt Sauber momenteel potentiële locaties, waaronder Bicester, Silverstone en Milton Keynes.

Mattia Binotto, die vorig jaar werd benoemd tot CEO van Sauber Motorsport, verklaarde: “We zijn verheugd dat we ons technisch centrum in het Verenigd Koninkrijk kunnen vestigen als aanvulling op onze belangrijkste locatie in Hinwil. Door uit te breiden naar het Verenigd Koninkrijk blijven we dicht bij een van ’s werelds meest dynamische motorsportecosystemen. We willen een sterk netwerk creëren in Hinwil en het Verenigd Koninkrijk dat innovatie en prestaties stimuleert.”

