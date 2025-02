Lewis Hamilton kruipt deze week opnieuw achter het stuur van een Ferrari-bolide. Na eerdere tests op Fiorano en het Circuit de Barcelona-Catalunya bevindt de zevenvoudig wereldkampioen zich deze week opnieuw in Spanje. Hamilton heeft vooralsnog alleen kunnen ‘proeven’ van respectievelijk de auto’s uit 2022 en 2023; de F1-75 en de SF-23. Dinsdag zal hij zijn eerste meters maken in de SF-24, de auto uit het afgelopen Formule 1-seizoen.

De eerste meters van Hamilton op het thuiscircuit in Fiorano werden breed uitgemeten in de internationale media. Toen hij vorige week opnieuw in actie kwam in Barcelona, leek hij even te bezwijken onder de druk. Na een kleine crash werd de sessie voortijdig afgebroken. Ferrari bagatelliseerde het voorval direct – het lag voor de hand dat Hamilton in deze testfase nog moet wennen aan het nieuwe materieel. Deze week hoopt de Britse vedette zich te revancheren in de SF-24, de bolide waarmee teamgenoot Charles Leclerc vorig jaar om het kampioenschap streed.

Nieuwe look

Beide Ferrari-coureurs zullen op dinsdag en woensdag een aantal testrondjes voor hun rekening nemen. Namens bandenleverancier Pirelli testen ze de sloffen voor het seizoen 2026. McLaren neemt ook deel aan deze tests.

Het duurt nog even voordat Hamilton mag racen met zijn eigen Ferrari; de SF-25, zoals het nieuwste model waarschijnlijk zal heten, wordt pas op 18 februari onthuld. De Scuderia plaatste dinsdag wel alvast foto’s van de nieuwe teamoutfits op sociale media. Opvallend is dat de gele strepen verdwenen zijn uit het design. Het felblauwe logo van hoofdsponsor HP is, tot grote spijt van sommige fans, wel gebleven.

Say hello to our new Team Kit for ‘25 😍 pic.twitter.com/0YUfhj3BQ4 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 4, 2025

