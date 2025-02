Het houdt de gemoederen flink bezig: het legendarische debuut van Lewis Hamilton bij Ferrari. Zijn eerste testmeters in een rode bolide werden dan ook breed uitgemeten in de internationale media. McLaren-teambaas Andrea Stella geniet van het huwelijk tussen het iconische Ferrari en de meest succesvolle Formule 1-coureur, maar wil hen ook het vuur aan de schenen leggen in het aankomende seizoen.

Nog voordat Lewis Hamilton zijn eerste Grand Prix namens Ferrari heeft gereden, is de samenwerking al legendarisch te noemen. Formule 1-fans smullen van alle beelden die naar buiten komen. Ook bij concurrent McLaren raakt men stiekem opgewonden van de belofte die Hamilton in het rood met zich meebrengt. Zo kon teambaas Andrea Stella, die bijna vijftien jaar voor de Scuderia heeft gewerkt, zijn enthousiasme nauwelijks bedwingen.

‘Prestaties wegen het zwaarst’

“Om eerlijk te zijn vond ik het, als fan van de Formule 1, heel gaaf om dat historische moment te zien”, verklaarde de Italiaan tegenover Sky Sports. “Een zevenvoudig wereldkampioen gaat naar Ferrari, een van de meest iconische teams.” Toch wil Stella benadrukken dat hij het zijn concurrenten allesbehalve makkelijk gaat maken in 2025. Het team van McLaren hoopt als regerend wereldkampioen bovendien een vliegende start te maken.

“Ik denk dat Ferrari en Hamilton dit heel goed hebben aangepakt”, doelde de McLaren-teambaas op de mediacampagne rondom het debuut. “Maar uiteindelijk weten ze ook heel goed dat de prestaties op de racebaan het zwaarst wegen. Dus als deze mediastorm gaat liggen, weet ik zeker dat ze zich gaan concentreren op een goede voorbereiding. Maar van onze kant gaan we natuurlijk proberen om ze het leven zuur te maken.” Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport meldde eerder dat zowel Ferrari als McLaren werkt aan ‘ingrijpende aanpassingen’ aan de auto.

