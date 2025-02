Oud-wereldkampioen Nico Rosberg heeft hoge verwachtingen van Lerwis Hamilton bij Ferrari. Volgens Rosberg is de Brit met zijn overgang weer volledig ‘back in business’. “Zijn keuze toont de honger van een man die wil blijven groeien, als coureur en als persoon.”

“Lewis heeft niets te bewijzen en toch heeft hij zichzelf terug in het spel gebracht; hij blijft de grenzen verleggen,” vertelt Rosberg aan Gazetta dello Sport.

“Lewis wordt gedreven door een diepe liefde voor de sport en een verlangen om zijn grenzen te blijven verleggen. Een verandering zoals die waarmee hij dit jaar te maken krijgt, kan de passie weer aanwakkeren. Lewis is al een legende, hij heeft niets te bewijzen, maar zijn keuze toont de honger van een man die wil blijven groeien, als coureur en als persoon.”

‘Heb mijn droom vervuld’

Hamilton hoopt met Ferrari alsnog aanspraak te maken op zijn achtste wereldrecord, waarmee hij dan recordhouder zou zijn. De Brit won zijn eerste titel in 2008 met McLaren en won er zes met Mercedes in zeven jaar tijd, van 2014 tot 2020. Zijn reeks werd onderbroken door Rosberg, die in 2016 zegevierde en een paar dagen later stopte met de sport.

Rosberg vertelt daar nooit een seconde sp[ijt van te hebben gehad. “Ik heb mijn droom vervuld om wereldkampioen te worden en ik wilde stoppen op het hoogtepunt van mijn carrière. Door met pensioen te gaan, kon ik meer tijd met mijn familie doorbrengen en mijn carrière als investeerder beginnen.”

