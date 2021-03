Sabine Schmitz, ‘koningin van de Nordschleife’, overleden

Ze won in 1996 als eerste vrouw ooit de 24 uur van de Nürburgring en wist dat succes een jaar later te herhalen. Helaas heeft Sabine Schmitz, ‘de koningin van de Nordschleife’, dinsdag het gevecht met een zeldzame vorm van kanker verloren.

Sabine Schmitz (1969), geboren in Adenau, groeide op langs het circuit van Nürburg. Het restaurant en hotel van haar ouders, ‘Hotel am Tiergarten’, was een populaire ontmoetingsplaats onder coureurs en fans. Hierdoor kwam ze al op jonge leeftijd in aanraking met de motorsport. Toen ze haar rijbewijs binnen had reed ze direct met de auto van haar moeder een paar rondjes over de Nordschleife.

In 1990 begon Schmitz met racen. Haar talent werd al snel opgemerkt door BMW, dat haar twee jaar later een contract aanbood. Met het Duitse merk won ze in 1996 en 1997 de 24 uur van de Nürburgring. In 1998 werd ze zelfs de eerste vrouwelijke winnaar van het VLN-kampioenschap.

We’re incredibly sad to hear of the passing of Sabine Schmitz. A fierce competitor, talented racer and Queen of the Nürburgring, who shared our passion for driving fast. Our thoughts and heartfelt sympathies are with her family and friends. pic.twitter.com/wGY9siZ4vx — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 17, 2021

Later stapte Schmitz over naar Porsche, waar ze veel samenreed met haar latere echtgenoot Klaus Abbelen. Met Abbelen richtte ze in 2005 Frikadelli Racing op, een team dat ook verschillende successen boekte op de Nürburgring. Schmitz bleef ook in haar eigen team actief als coureur en werd al snel een lieveling van het Duitse publiek.

Haar internationale doorbraak volgde toen Schmitz af en toe een gastoptreden maakte in het populaire programma Top Gear – vooral met spannende challenges op de Nürburgring-Nordschleife. In 2016 werd ze zelfs co-presentator van de show. In 2018 werd bekend dat Schmitz een zeldzame vorm van kanker had. Ondanks meerdere behandelingen en operaties bleef de ziekte terugkomen.

In 2019 maakte Schmitz nog een comeback in de racerij. “Onkruid uit de Eifel vergaat niet” zei ze toen. Maar na aanhoudende problemen moest ze de autosport vorig jaar definitief vaarwel zeggen. Op dinsdag 16 maart overleed de ‘koningin van de Nordschleife’ op 51-jarige leeftijd. Naar eigen zeggen reed ze in haar leven zo’n 30.000 rondjes door ‘de Groene Hel’.