Nordschleife-mythe in 3 delen: ‘Het groene monster dat in het bos op je ligt te wachten’

Het is de mythe, de geest uit het verleden: de Nordschleife. Althans, wat Formule 1 betreft. De koningsklasse was er voor het laatst in 1976 maar kwam er na het ongeluk van Niki Lauda niet meer terug. Toch is het circuit in de Eifel nog altijd razend populair, ook onder de jongere generatie. In dit drieluik duikt FORMULE 1 Magazine in het hoe en waarom? Dat doen we met een coureur en met een ‘bewoner’ van de Nordschleife, maar schrijver en FORMULE 1-columnist Koen Vergeer trapt vandaag af.

Komend weekend rijdt de Formule 1 er hemelsbreed een meter of 200 langs de beroemde Hatzenbach-combinatie. Daar waar vroeger Jackie Stewart, Niki Lauda, Jacky Ickx en nog zoveel andere grote namen met gevaar voor eigen leven met hoge snelheid het bos indoken. Koen Vergeer bewaart er warme herinneringen aan. “Mijn vader was heel slim met tv-antennes en zo konden wij als één van de weinigen in Utrecht Duitse tv-zenders ontvangen. En zo kon ik de Duitse GP kijken die daar integraal werd uitgezonden.”

“Het volgen van de race was natuurlijk moeilijk, er waren geen onboards en het is zo’n enorm labyrint. Je kreeg door waar ze ongeveer waren en wat de stand was. Ik heb het circuit pas recenter leren kennen op de Playstation. In Gran Turismo 4 is het de laatste missie om de Nordschleife onder de zeven minuten te rijden met een Mercedes. Samen met mijn jongste zoon heb ik dagenlang geoefend om het circuit uit ons hoofd te leren, maar we hebben het gered. Dat was wel een kick ja, haha. Sindsdien zit de baan goed in mijn hoofd.”

Lauda onder de 7

“Mijn favoriete stuk is het gedeelte na de Hohe Acht. Die serie slingers naar beneden, daar ben ik soms de draad kwijt maar als het ritme goed is, is dat echt geweldig. Dat vond ik destijds met de F1 ook echt prachtig om te kijken. Net als Fuchsröre, waar je het bos induikt. Dan komt die knik naar links waar je ontzettend moet oppassen, daar gebeuren ook al die ongelukken met mensen die hun eigen auto total loss rijden. Het is een blinde bocht waar ze dan veel te hard ingaan en de vangrails inklappen. Het snelle stuk voor Karussell is ook geweldig, eerst Kesselchen en dan de Mütkurve waar je ook uit moet kijken.”

“Ik keek ook graag naar de races omdat Jacky Ickx er vaak goed was, dat was mijn idool. De race van 1973 kan ik me nog heel goed herinneren. Toen zat hij ineens bij McLaren, hij was natuurlijk altijd Ferrari. Hij had zijn naam heel groot op de airbox van die witte auto staan. De Tyrrells waren onaantastbaar, maar Ickx reed de rest aan flarden. En 1975 natuurlijk, Niki Lauda reed toen in een training onder de 7 minuten. Daar heb ik nog een krantenknipsel van waarin de schrijver zich afvroeg hoe het toch kon dat hij zo snel was. En je ziet helemaal voor je hoe Lauda over die baan stuitert. Hij had zelf een hekel aan die baan, trouwens. Lauda vond het veel te onveilig. Jackie Stewart zei ook altijd: “Je kan maar beter zo hard rijden als je kan, dan zie je ook niet hoe gevaarlijk het is.”

De mythe

“Het is de natuurlijke omgeving die het zo mooi maakt. Het bos er omheen, dat spookachtige. En ik kreeg al snel door dat er enorm veel mooie verhalen waren over de baan en daar was ik wel gevoelig voor. Het is de mythologie, de Nordschleife is op de een of andere manier ondoorgrondelijk. Hij is ook zo buitenproportioneel groot, een stuk langer dan het oude Spa bijvoorbeeld. Die is inmiddels verdwenen maar ‘De Ring’ ligt er nog. Het circuit is verbonden met alles wat autosport en Formule 1 is.”

“Het is iets uit de vorige eeuw, in de jaren 20 is het gebouwd en sindsdien zijn er zoveel wedstrijden gereden. Alle grote namen hebben er meegedaan. Het is één grote melting pot van historie. En het is nog een mooi circuit ook. Indianapolis heeft die geschiedenis ook wel maar die baan zelf is uiteindelijk vier keer linksaf – dat is toch wat anders. Al moet je er nog steeds heel veel respect voor hebben. De Nordschleife is dat grote groene monster dat in het bos op je ligt te wachten.”

Youtube top-3

Zelf rijden is er voor Vergeer niet bij maar Youtube is uiteraard wel een dankbare, onuitputtelijke bron van Nordschleife-materiaal.

“Kijk deze van Howden Ganley uit 1973, hij rijdt in een Williams over de ring en Jackie Stewart spreekt het commentaar in. Het waren natuurlijk levensgevaarlijke bakken die met plakband bij elkaar werden gehouden.”



“Natuurlijk de recordronde van de Porsche 919, echt geweldig hoe hij door de bochten gaat. Genieten, ik ben ook helemaal weg van die auto.”

“En er is ook een filmpje van de race uit 1967, dan kun je goed zien hoe de auto’s loskwamen van de grond. Het was vroeger een baan met 17 springschansen, let op bij het shot van Flugplatz. Daar zie je goed dat een witte BMW bijna een halve meter van de grond komt.”