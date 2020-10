Norris hoopt dat recente ervaring op de Nürburgring hem helpt: ‘Hoop dat het mij een voordeel geeft’

Lando Norris heeft nog niet zo lang geleden geracet op de Nürburgring. Hij kwam in 2017 in de Formule 3 nog in actie op het circuit in de Eifel en hoopt dat dat hem dit weekend gaat helpen.

De oudere Formule 1-coureurs kwamen in 2013 voor het laatst in actie op de Nürburgring, maar de jonge garde heeft er nog vrij recentelijk geracet. Zo reed Lando Norris er nog in 2017, toen hij actief was in de Formule 3. Hij is blij dat het circuit weer op de kalender staat.

“Het is een cool circuit. Het is geweldig dat we er weer gaan racen. De laatste keer toen ik er reed, in 2017, hadden we wisselvallig weer. Toen won ik. Ik hoop dat mijn recente ervaring op dit circuit mij een voorsprong gaat geven op vrijdag”, zegt Lando Norris in de McLaren preview.

Voor teamgenoot Carlos Sainz is het allemaal al wat langer geleden. Hij kwam voor het laatst in actie op het circuit in de Eifel in 2014. Ook reed hij nog nooit met een Formule 1-auto op de Nürburgring. “Ik kijk er naar uit om met een Formule 1-auto op dit circuit te rijden. Vorig jaar werd ik vijfde in Duitsland, maar dat was op de Hockenheimring. We verwachten dat condities ongeveer gelijk zijn aan de race van vorig jaar in Duitsland. Het wordt koud en mogelijk nat”, aldus Carlos Sainz.

