Ocon verwacht dat het weer een grote impact kan hebben: ‘Het kan de race interessant maken’

De weersverwachting voor de GP van Eifel op de Nürburgring ziet er niet al te best uit. Het wordt nat en kil in de Eifel. Esteban Ocon verwacht dat het weer een grote impact kan hebben op de race.

Vrijdag lijkt vooralsnog de ‘warmste’ dag van de week te worden in de Eifel met 13 graden. Tijdens de kwalificatie en race wordt de 10 graden geeneens gehaald. Ook is er een grote kans op regen en het woord ‘sneeuw’ is zelfs al gevallen.

Esteban Ocon rekent erop dat het weer een grote impact kan hebben op het weekend. “Het kan de race interessant maken”, zegt Esteban Ocon in een preview van Renault. “Het wordt acht graden of iets dergelijks. Een paar vrienden namen deel aan de 24 uur van de Nürburgring en toen was het ook al slecht weer”, aldus Ocon. “Het gaat anders zijn dan anders. Zeker voor de banden en de setup”, denkt de Fransman.

Maar zorgen maakt hij zich niet, ook niet als het regent. “We weten dat de auto goed is in de regen. In Barcelona tijdens de wintertesten waren we sterk in de regen en in Oostenrijk kwalificeerde ik me als vijfde. Als het regent moeten we competitief zijn”, stelt de Renault-coureur.

Ook teamgenoot Daniel Ricciardo denkt dat het weer een grote impact gaat hebben op het weekend. “Het wordt heel anders dan tijdens de laatste paar races. Het wordt niet warm en droog, het wordt koud en nat. Het gaat een uitdaging worden. Ik was er een keer in mei en toen sneeuwde het. Alles kan op de Nürburgring”, vertelt Daniel Ricciardo.

