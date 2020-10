VT2: Ook tweede training Nürburgring strandt in de mist

De tweede vrije training voor de Grand Prix van de Eifel op de Nürburgring, heeft net als de sessie vanmorgen, geen doorgang kunnen vinden vanwege mistbanken in de omgeving van het circuit. Door de mist kon de medische helikopter niet de lucht in en bleven dus ook de Formule 1-auto’s veiligheidshalve geparkeerd.

Door het wegvallen van de eerste trainingsdag wordt de Grand Prix van de Eifel onbedoeld het eerste tweedaagse raceweekend dit seizoen. Dat zou eigenlijk de Grand Prix van Emilia Romagna in Imola zijn. Daar is de eerste trainingsdag uit het programma geschrapt vanwege de lange road trip vanuit de voorgaande race in Portimão aan de Portugese zuidkust.

Op zaterdag hebben de coureurs dus slechts één uur trainingstijd (in Imola is dat over enkele weken anderhalf uur) om zich voor te bereiden op de kwalificatie van zaterdagmiddag en de race op zondag. Althans, mits er niet nog meer mist boven het circuit hangt. De weersvooruitzichten voor het weekend zijn gelukkig iets gunstiger, maar dat het kan spoken in oktober in de Eifel is geen groot geheim. Er wordt nog gekeken naar mogelijke wijzigingen van het schema voor een iets langere vrije training.

