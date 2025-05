De eerste vrije training voor de GP van Monaco zit erop! Charles Leclerc weet zijn eer hoog te houden op zijn thuiscircuit. Na deze eerste oefenrondjes mag hij zich de snelste noemen in het prinsdom, al ging dat niet zonder slag of stoot. Beide McLaren-coureurs toonden zich – geheel naar verwachting – ook sterk. Toch was het Max Verstappen die zich uiteindelijk achter Leclerc schaarde; hij gaf iets minder dan twee tienden toe op de Monegask.

Lando Norris en Oscar Piastri melden zich als eersten aan het einde van de pitstraat wanneer het eerste trainingsuurtje in Monaco van start gaat. Beiden hebben de rode banden onder de MCL39 geschroefd gekregen. Het betreft opnieuw de C6-compound, de extra zachte rubbers die Pirelli tijdens het afgelopen raceweekend in Imola introduceerde. Titelrivaal Max Verstappen volgt op de harde band; de rest van het veld kiest voor ofwel gele, ofwel witte wangen.

Thuisheld Charles Leclerc bewijst al snel dat er in de eerste testminuten weinig grip ligt op het stratencircuit van Monaco. In zijn eerste ronde laat hij zijn Ferrari iets te ver doorglijden in de Mirabeau-bocht. Het levert geen schade op, al is het enkele minuten later opnieuw raak. In de haarspeldbocht bij Fairmont stuit hij op de Aston Martin van Lance Stroll – in een onbenullige crash breekt hij zijn voorvleugel op de diffuser van de Canadees. Die verzucht over de boordradio dat hij geen waarschuwing had gekregen, en Leclerc zodoende over het hoofd zag. Voor hem is de sessie hiermee voorbij. Enfin, de kleine hoeveelheid debris op de baan levert een rode vlag op.

Leclerc botst op de Aston Martin van Lance Stroll (Getty Images)

Na deze korte onderbreking gaat het eerste halfuur gestaag voorbij. De beide McLaren-coureurs voeren de tijdlijsten aan, maar krijgen concurrentie van Ferrari wanneer ook zij de rode banden onder de auto zetten. Lando Norris behoudt – voor wat het waard is – de leiding, totdat Leclerc hem met drie tienden verbetert. Opvallend genoeg gaat zijn snelste ronde gepaard met een klaagzang over de boordradio: “We zijn nergens, ik heb zoveel last van overstuur.”

Met nog een paar minuten op de klok, kiest zo ongeveer het hele veld voor de C6-compound. Het is een drukte van jewelste op de baan, maar voorlopig weet Charles Leclerc zijn snelste tijd te behouden. Max Verstappen – inmiddels ook overgestapt op de rode rubbers – komt nog het meest dichtbij. Lewis Hamilton vindt het iets té druk op het asfalt; in de chicane moet hij uitwijken voor Kimi Antonelli, waardoor hij rechtdoor over de kerbs schiet. Zijn Ferrari komt met vier wielen los van de grond! Door de drukte wordt de tijd van Leclerc dan ook niet meer verbeterd. “Dat was de drukste VT1 van mijn leven”, concludeert Isack Hadjar over de boordradio.

