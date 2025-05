Lando Norris is helemaal klaar met de negatieve berichtgeving rondom Red Bull. In aanloop naar de GP van Monaco werd hij herhaaldelijk gevraagd naar de mogelijke voorsprong die hij zou hebben op rivaal Max Verstappen, wiens RB21 slecht zou gedijen op het beroemde stratencircuit. Norris benadrukte dat McLaren de feiten kent en daardoor weet dat Red Bull nog altijd een geduchte tegenstander is – in Monaco, maar ook op andere circuits.

Tijdens een mediasessie voorafgaand aan het raceweekend werd Norris gevraagd naar de vermeende zwakte van Red Bull in langzame bochten. Zou McLaren op dat vlak een voordeel hebben ten opzichte van Verstappen, gezien het bochtige karakter van Monaco? “Wat brengt je ertoe te zeggen dat ze minder goed zijn in langzame bochten?”, reageerde Norris droogjes. “Op basis van vorig jaar? Oh, maar we zitten nu in 2025”, zette hij de desbetreffende journalist op zijn plaats.

“Nou, ze (Red Bull, red.) hebben afgelopen weekend gewonnen”, voegde Norris eraan toe. “Ze hebben dit seizoen al meerdere keren poleposition behaald en Verstappen heeft inmiddels meerdere races gewonnen. Daarbij had hij in Saoedi-Arabië eigenlijk ook moeten winnen.” Piastri kwam als eerste over de streep in Jeddah, maar zonder tijdstraf had Verstappen hem waarschijnlijk verslagen. “Er waren ook langzame bochten in Imola waar Red Bull erg sterk was”, lichtte Norris toe. “Ik denk dat wij meer feiten kennen dan mensen van buitenaf. Er is veel negatieve berichtgeving over hoe slecht hun auto zou zijn.”

‘Verstappen heeft terecht gewonnen in Imola’

“Ze zijn erg snel”, concludeerde de Brit. “Dat hebben we het hele seizoen al gezegd. Ze worden continu onderschat. We weten dat ze een bedreiging vormen – dat deden ze al, en dat zullen ze blijven doen. Ze hebben niet zomaar meerdere kampioenschappen gewonnen in de afgelopen vijf jaar. En ze hebben Verstappen. Ook daarom mag je nooit aan ze twijfelen. Het afgelopen weekend (Imola, red.) heeft Red Bull terecht gewonnen”, gaf Norris toe. “Ze hebben gewoon een goede auto.”

LEES OOK: Piastri huiverig voor ‘ingewikkelde’ pitstopregels: ‘Topteams krijgen het moeilijk’

Wat betreft de snelheid van McLaren is Norris voorzichtig. “Het ene weekend kunnen we helden zijn, en het andere weekend worden we verslagen”, legde hij uit. In Miami bouwden de beide McLaren-coureurs een voorsprong van ruim dertig seconden op, maar in Imola werden ze weer op hun plek gezet door Verstappen. “We nemen elk weekend zoals het komt”, besloot hij. “We zouden geweldig kunnen zijn in Monaco – we zullen zien.”

Lees hier alles over de GP van Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.