Kampioenschapsleider Oscar Piastri staat aan de vooravond van de GP van Monaco. Waar hij tijdens de laatste krachtmeting in Imola zijn meerdere moest erkennen in Max Verstappen, hoopt hij zich in het prinsdom te revancheren. Echter, de nieuwe pitstopregels kunnen mogelijk roet in het eten gooien voor de Australiër. Nu alle coureurs verplicht zijn om twee keer van banden te wisselen, verwacht hij een ingewikkelde race waarbij het voor de topteams alleen maar moeilijker zal worden.

“Ik denk nog steeds dat de kwalificatie voor negentig procent de uitkomst van de race zal bepalen”, zei Piastri. “Het is nu wel een stuk ingewikkelder. Drie sets banden gebruiken is – zeker wanneer er, net als vorig jaar, een rode vlag komt – makkelijker gezegd dan gedaan. Het is zeker een interessante toevoeging, maar zolang je vanaf poleposition start, denk ik dat je – mits het niet dramatisch misgaat – nog steeds onverslaanbaar bent. Natuurlijk kunnen sommige coureurs af en toe een gokje wagen, maar het zal niet tot meer inhaalacties leiden – hooguit tot een ingewikkeldere race.”

Topteams krijgen het zwaar?

“Poleposition is dus nog steeds de beste uitgangspositie”, verduidelijkte Piastri. “Het betekent dat je de race kan controleren. Vorig jaar kon je daarbij – mocht je dat willen – ook tien seconden per ronde langzamer rijden. Nu zal dat niet meer gaan en moet je echt een gat slaan naar de rest. Af en toe begint het nog een beetje te duizelen, zeker na alle meetings die ik vandaag heb gehad”, grijnsde Piastri. “Er zijn nu zoveel verschillende strategieën mogelijk.”

“Voor de topteams wordt het wellicht nog het moeilijkst”, vervolgde hij ernstig. “De achterblijvers kunnen echt wel risico’s nemen en rekenen op rode vlaggen en safetycars – zij hebben immers niets te verliezen.” Wat betreft de machtsverdeling in Monaco is Piastri sceptisch. “We dachten dat we in Imola de favoriet zouden zijn, en we hebben allemaal gezien hoe dat heeft uitgepakt”, besloot hij met een pijnlijk lachje. “Daarbij is Ferrari ook altijd goed in Monaco, dus misschien kunnen zij ook meedingen naar de winst. Dat gezegd hebbende, hebben we wel vertrouwen in ons pakket.”

