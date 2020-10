Geen actie: licht blijft op rood tijdens VT1 vanwege mist en regen op de Nürburgring

De eerste vrije training op de Nürburgring is – na een uur uitstel – afgelast vanwege hevige mist, terwijl de regen ook niet heeft geholpen. Uiteindelijk is er niet gereden tijdens VT1.

Mick Schumacher en Callum Ilott zagen hun trainingsdebuut zo niet doorgaan, want na een uur wachten maakte de wedstrijdleiding bekend dat de baan ook in het laatste halfuur niet zou worden vrijgegeven.

De regen was daarbij niet het grootste probleem, dat was de mist. Vanwege het slechte zicht kon de medische helikopter niet vliegen, en dat betekent dat er niet gereden wordt. Dat zou immers niet verantwoord zijn in het geval van een ernstig ongeluk.

De tweede vrije training op de Nürburgring wordt van 15:00 – 16:30 uur Nederlandse tijd gehouden. Te hopen valt dat het weer dan wat beter is. Behalve via Ziggo Sport of RTL Duitsland kun je dit weekend – mits je in Nederland of België woont – ook alle Formule 1-sessies gratis live kijken via YouTube.

