Alle F1-actie dit weekend gratis live te zien via YouTube

Van de eerste vrijdagtraining tot en met de race op zondag: alle Formule 1-actie op de Duitse Nürburgring is dit weekend gratis live te zien via YouTube.

De Formule 1 maakte al eerder bekend dat alle sessies van de Grand Prix van de Eifel – zoals de race voluit heet – gratis te zien zullen zijn, maar een reminder kan natuurlijk geen kwaad.

De Formule 1 maakt de livestreams van de sessies gratis beschikbaar als experiment op haar eigen YouTube-kanaal, maar ook om in dit lastige coronajaar iets terug te doen voor de fans.

De livestreams zijn overigens niet vanuit elk land via YouTube te volgen, maar Nederland hoort – net als België – bij een select clubje landen waarvoor dat dit weekend geldt.

Voor Nederlandse kijkers zijn de sessies van Nederlands commentaar voorzien. In België is er een keuze tussen Frans of Engels. Kijken kan via het YouTube-kanaal van de Formule 1, of via deze directe link naar de sessies.

Een tweede reminder die wellicht geen kwaad kan: de Grand Prix begint zondag een uurtje eerder dan tegenwoordig normaal is, om 14:10 uur Nederlandse tijd. Zie hieronder een overzicht van alle tijden. Voor al het laatste nieuws – inclusief live-updates vanaf het circuit – hou je verder natuurlijk Formule1.nl, ons liveblog en onze sociale kanalen in de gaten!

