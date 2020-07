Grote Prijs van Eifel gratis te bekijken via Youtube

Het is natuurlijk nog even, maar wie geen toegang heeft tot Ziggo Sport of F1TV zal in oktober gratis naar de Grote Prijs van Eifel kunnen kijken. Het volledige raceweekend op de Nürburgring wordt in zeven Europese landen, waaronder Nederland, uitgezonden op Youtube. “Met deze samenwerking willen we een nieuw publiek bereiken.”

De Formule 1 heeft bekend gemaakt dat de Eifel Grand Prix van 9 tot en met 11 oktober live te zien zal zijn op Youtube. De Formule 1 wil met dit experiment voortbouwen op het succes dat haar Youtube-kanaal de laatste jaren heeft. “Deze samenwerking tussen de Formule 1 en YouTube is een kans om de fans een gratis livestream te geven voor alle sessies van vrijdag 9 oktober tot de race op zondag 11 oktober”, meldt de Formule 1 in een bericht.

De Formule 1 wil haar fans op die manier iets teruggeven. “Het is een tegemoetkoming aan de fans die normaal gesproken talrijk afreizen naar de race in Duitsland, maar vanwege het coronavirus wordt er ‘aanzienlijk minder’ publiek toegelaten tot het evenement.”

Volgens Adam Crothers, hoofd van de digitale mediarechten van de F1, biedt het experiment op Youtube kansen. “We zoeken naar meer diversiteit in onze mediastrategie en willen ons digitaal aanbod vergroten. We zijn aan de fans die onze content op een andere manier consumeren verplicht dat we kijken naar andere media, YouTube biedt ons een platform om dat te doen”, legt Crothers uit. “Met deze samenwerking willen we een nieuw publiek bereiken en het aantal fans van de Formule 1 vergroten terwijl we onze mediastrategie vernieuwen voor nieuwe en bestaande fans.”

Het weekend op de Nürburgring zal in zeven Europese landen te volgen zijn via Youtube. Naast Nederland wordt de Grote Prijs van Eifel ook uitgezonden in Duitsland, België, Zwitserland, Noorwegen, Zweden en Denemarken. Bovendien zullen er naast de sessies ook voorbeschouwingen en analyses te zien zijn.

