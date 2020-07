Vettel wil geen sabbatical: ‘Ik heb nog veel te bieden’

Sebastian Vettel wil ook volgend jaar actief zijn in de Formule 1. De Duitser lijkt niet open te staan voor een sabbatjaar, maar wil zijn beslissing voor 2021 ook niet overhaasten. “Ik wil ervan overtuigd zijn dat de keuze de juiste is voor mij.”

Sebastian Vettel weet ondertussen al enkele maanden dat hij op zoek moet naar een nieuw team voor 2021. Of hij, gezien de huidige situatie bij Ferrari, blij is dat zijn contract niet verlengd is, wordt Vettel gevraagd. “Ik weet niet wat ik daarop moet zeggen”, antwoordt de Duitser na een ongemakkelijke stilte. “Ik ben nog steeds deel van het team. Er is nog steeds passie en toewijding, daar twijfel ik niet aan. We hebben goede en slechte jaren gekend, dit blijkt opnieuw een moeilijk jaar te zijn.”

Geen contract voor volgend jaar betekent drie opties voor Vettel: een nieuw team zoeken, een sabbatjaar nemen of op pensioen gaan. Dat laatste sluit de Duitser voorlopig uit en ook voor een sabbatical lijkt hij niet warm te lopen. “Ik heb al eerder aangegeven dat ik, als zich een kans voordoet, graag wil verdergaan. Ik heb nog veel te bieden, maar het hangt ook af van mijn opties”, beseft Vettel. “De regelrevolutie kan voor verandering zorgen, maar dat weten we nu natuurlijk nog niet.”

Optie 1 dan maar, een nieuw team zoeken. Ook dat is voor Vettel een nieuwe uitdaging. Toch heeft de viervoudig wereldkampioen vertrouwen in een goede afloop. “Ik draai al lang mee, ik ken veel mensen. Wat mijn beslissing ook is, het zal de juiste beslissing zijn voor mij. Je weet nooit wat de toekomst brengt, maar ik wil ervan overtuigd zijn dat de keuze de juiste is voor mij”, vertelt de Duitser. “Goede dingen mag je niet overhaasten, dus ik kan niet zeggen wanneer ik met nieuws kom. De tijd zal het uitwijzen.”

In zijn laatste jaar voor Ferrari krijgt Vettel met de race op de Nürburgring onverwacht een thuisrace. Volgens de Duitser zal het weer in de Grote Prijs van de Eifel een grote rol spelen. “Het heeft niet voor niets ‘het Duitse Siberië’ als bijnaam”, grapt Vettel. “De temperatuur kan er op dat moment van het jaar (9-11 oktober, red.) richting het vriespunt gaan. Ik kijk er naar uit om terug te keren, ik won de laatste editie. Maar”, zo herhaalt Vettel, “het weer zal een rol spelen.”

