Stroll ‘niet 100% fit’: mist VT3, Hülkenberg gearriveerd op Nürburgring voor mogelijke invalbeurt

Lance Stroll laat de gehele derde vrije training aan zich voorbijgaan. De Canadees voelt zich niet ‘100% fit’ en zal de enige vrije training op de Nürburgring aan zich voorbij laten gaan. Racing Point wacht af hoe Stroll zich na de vrije training voelt, waarna het een besluit zal nemen voor de kwalificatie. Nico Hülkenberg is alvast afgereisd naar de Nürburgring, voor het geval dat hij moet invallen.

Door de in het water gevallen vrijdagtrainingen is de derde vrije training van groot belang voor de teams en coureurs. Al snel na de start van VT3 gingen veel coureurs de baan op, behalve Lance Stroll. Racing Point heeft bekendgemaakt dat hij zich niet 100% fit voelt .

UPDATE: @lance_stroll is not feeling 100% this morning and will therefore not participate in FP3. His condition will be assessed after the session to evaluate whether he is fit to drive, at which point the team will confirm plans for Quali.#F1 #EifelGP

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) October 10, 2020