Polesitter Bottas over zijn ronde: ‘Precies wat ik nodig had’

Valtteri Bottas pakte op de Nürburgring zijn derde pole van het jaar. De Fin wist op het laatste moment Lewis Hamilton en Max Verstappen te verslaan. “Het was precies wat ik nodig had.”

Voor Bottas is het zijn veertiende pole uit zijn carrière. Hij is zeer te spreken over zijn ronde in Q3. “Het rondje was echt goed. Precies wat ik nodig had”, vertelt Valtteri Bottas na afloop van de kwalificatie.

“Het is zo’n fijn gevoel om de pole te pakken op het laatste moment. Het was wel lastig met de korte voorbereiding en de koele omstandigheden. Maar de banden werkten verrassend goed”, zegt de Fin.

De Fin heeft één doel voor ogen voor de race. “Winnen. Dat is het enige doel. Maar eerst moet ik een goede start hebben”, stelt de Mercedes-coureur.

