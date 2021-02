GP Vietnam blijft een optie voor de toekomst: ‘Er is veel in geïnvesteerd’

De Grand Prix van Vietnam had in 2020 een mooie nieuwe aanwinst voor de Formule 1-kalender moeten zijn, maar door de coronacrisis en een fraudezaak ging de race niet door én is deze niet opgenomen op de 2021-kalender. Toch is de race nog niet helemaal opgegeven door de Formule 1.

Dat blijkt wel uit de woorden van Stefano Domenicali, de Formule 1-CEO die RaceFans vertelt dat ‘Vietnam niet meer op de kalender staat, maar nog wel een optie is’.

“Er is enorm veel in geïnvesteerd”, zegt hij over de race in Hanoi, waar de infrastructuur voor het stratencircuit al is aangelegd. Volgens Domenicali kan er dus zeker nog over gesproken worden als ‘toekomstige race’.

Interesse uit Afrika

Behalve dat Vietnam dus toch nog tot de mogelijkheden behoort, geldt dit ook voor de veelbesproken Grand Prix in Miami. Verder is er interesse vanuit Afrika voor de Formule 1 en moet de sport een balans zien te vinden tussen traditionele Europese races en nieuwe nummers, aldus Domenicali.

Rouleren?

Het aantal races op de kalender moet volgens de Formule 1-CEO ook zorgvuldig worden afgewogen. Het huidige aantal van 23 stuks is volgens hem ook wel aan de hoge kant. Eerder heeft Domenicali op een kortere kalender of een roulatiesysteem gezinspeeld.

