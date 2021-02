F1 wil Amerika nog altijd veroveren, zet in op tweede race

Formule 1-eigenaar Liberty Media zet er nog altijd op in haar thuisland Amerika te veroveren, om te beginnen met een tweede race in de Verenigde Staten. Zodoende lopen er nog altijd gesprekken voor een race in Miami.

“De gesprekken met Miami zijn daarbij verder gevorderd, maar er zijn ook andere mogelijke racelocaties in Amerika waar we mee spreken”, vertelt Formule 1-CEO Stefano Domenicali Motorsport.com.

Domenicali kan verder weinig loslaten over die laatste reeks gesprekken, maar: “Ik denk dat we binnen een paar maanden kunnen beslissen met wie we verder kunnen praten, en of we eventueel races gaan rouleren of dat we twee vaste Grands Prix krijgen.”

De Formule 1 heeft al sinds 2012 vaste voet aan de grond in Amerika met haar race in Austin, Texas. Sinds Liberty Media’s overname van de Formule 1, begin 2017, wordt serieus werk gemaakt van een tweede Amerikaanse Grand Prix. Er ligt een plan voor een stratenrace in Miami, rondom het Hard Rock Stadium, maar de lokale overheid en bevolking lijken nog niet overstag.

