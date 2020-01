Het al dan niet doorgaan van de voor 2021 beoogde Grand Prix van Miami komt volgens Formule 1-topman Chase Carey nu aan op het politieke proces. Tegelijkertijd is er interesse van meer Amerikaanse racelocaties.

De Grand Prix in Miami had aanvankelijk in 2019 gehouden moeten worden, maar is doorgeschoven naar 2021. Eerst was het de bedoeling downtown te racen, inmiddels is uitgeweken naar het noorden. Daar moet rondom het Hard Rock Stadium, thuisbasis van de Miami Dolphins NFL-ploeg, geracet worden.

Aan Crash.net vertelt Formule 1-CEO Carey dat alles ‘in zakelijk opzicht zo goed als rond is’. “Het komt nu vrijwel uitsluitend aan op het politieke proces.” Daar zit hem echter de crux, want de race roept veel tegenstand op van omwonenden, plaatselijke middenstand en de lokale politiek.

Eerder dit jaar is de lay-out van het voorgestelde semi-stratencircuit daarom licht aangepast. Zo wordt nu afgezien van het gebruik van Northwest 199th Street. Daarnaast wordt bij de Grand Prix van Miami op vrijdag niet voor 15:00 uur lokale tijd gereden. Dit om (verkeers)hinder van het evenement te beperken.

Carey, die erkent dat de ‘meningen verdeeld’ zijn binnen de lokale politiek, heeft er echter vertrouwen in dat er nu snel een akkoord bereikt wordt. “Ik verwacht op korte termijn uitsluitsel”, verklaart hij hoe dan ook.

Meer interesse uit Amerika

De Formule 1 schermt ondertussen met meer interesse uit Amerika. “Er zijn andere mogelijkheden. Daar zijn we ook mee bezig. Dat is geen kritiek richting Miami”, benadrukt Carey, “we hebben gewoon de luxe dat er meer vraag is.”

De Formule 1 zint al jaren op een tweede race in Amerika, naast die in Austin. De plannen voor een Grand Prix in Miami bleken al snel het meest serieus. Dit in tegenstelling tot die voor een terugkeer naar Las Vegas of Long Beach. Plannen voor een race in of om New York City zijn nooit echt van de grond gekomen.